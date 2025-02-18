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18+
18.02.2025 в 18:10

Российские телеканалы сохранили в эфире треть зарубежных фильмов

Из десятки самых популярных кинолент выбыла франшиза «Один дома»

В 2024 году доля российских фильмов на отечественных телеканалах составила 70%, иностранных — 30%. В 2022 году соотношение было 61 к 39%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Mediascope.

В топ-3 самых популярных зарубежных фильмов на российских телеканалах в 2024 году вошли «Каспер. Легенда возвращается», «Джуманджи: новый уровень» и «Круэлла». В десятку также попали «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки», «Девять жизней», «Вечные», «Мстители. Финал», «Веном», «Послезавтра» и «Расправа». В 2022 году весь рейтинг занимали франшиза «Один дома» и серии фильмов о Гарри Поттере.

Первые две части франшизы «Один дома» в 2022 году были на первом и втором местах в рейтинге самых популярных иностранных фильмов на российском ТВ, в 2023 году они заняли вторую и третью строчки соответственно. Их показывал «Первый канал», в 2024 году он не включил киноленты в сетку вещания. Причиной стало истечение лицензии.

Ранее Sostav писал о топ-20 самых популярных у россиян сериалов. Лидером стал проект «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Телеканалы Фильмы Mediascope
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