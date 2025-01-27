«Кинопоиск» назвал топ-20 самых популярных у россиян сериалов

В 2024 году проект «Слово пацана. Кровь на асфальте» второй год подряд возглавил двадцатку самых популярных сериалов. А наиболее громкой премьерой года стал российский ремейк «Постучись в мою дверь в Москве». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

Согласно индексу «Кинопоиск Pro», в прошлом году россияне предпочли франшизы и проекты, которые уже известны аудитории, новым сериалам телеканалов и стримингов. Общий интерес к сериалам увеличился: в 2023 году рост обеспечили российские премьеры, в 2024-м зрители интересовались новыми сезонами любимых сериалов.

В рейтинг самых популярных проектов года не удалось пробиться ни одной отечественной премьере. «Постучись в мою дверь в Москве» не попала в топ-20 и набрала в пять раз меньше баллов, чем лидер рейтинга.

Интерес к отечественным сериалам держался за счет внимания к продолжениям франшиз: в топе оказались «Жизнь по вызову», «Универ», «Молодежка», «Триггер». В список также попали две иностранные премьеры: аниме «Поднятие уровня в одиночку» и экранизация игровой франшизы Fallout.

В 2024 году россияне больше интересовались сериалами, чем в 2023 году: общий интерес аудитории к проектам вырос на 16%, до 575,3 тыс. баллов.

В конце весны и летом прошлого года вышло несколько заметных американских сериалов — Fallout, новые сезоны «Бриджертонов» и «Пацанов». Интерес к ним частично компенсировал обычное летнее падение популярности сериалов и повлиял на сезонность и общий индекс «Кинопоиск Pro».

Платформы значительно снизили количество оригинальных проектов — с 201 сериала, фильма и документальной киноленты в 2023 году до 151 проекта в 2024-м. Также сократилось число оригинальных игровых сериалов: в 2023 году платформы показали 112 сериалов собственного производства, в 2024-м — 100.

Первое место по количеству игровых сериалов разделили Premier и Start, они выпустили по 19 проектов. На третьем месте — Okko с 18 сериалами.