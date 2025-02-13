Телеканал СТС вошел в состав в АПКиТ

Профессиональная команда Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) расширяется — к развитию кинопроизводства присоединился телеканал СТС. Таким образом, на текущий момент в АПКиТ входит 48 крупнейших производителей контента: 41 кинокомпания, 4 телеканала и 3 видеосервиса. Об этом Sostav рассказала пресс-служба телеканала.

СТС начал вещание в 1996 году. Согласно исследованию ВЦИОМ, сейчас СТС является главным семейным каналом страны, ориентирован на зрителей в возрасте 10−45 лет.

В своей сетке канал стремится оптимально сочетать комедийные сериалы, драмеди, большие семейные шоу, телевикторины, спортивные проекты, российские и зарубежные блокбастеры, кулинарные шоу, мейковер-шоу и другие программы. Среди хитов СТС — «Папины дочки. Новые», «Ивановы-Ивановы», «Котострофа», «Молодежка. Новая смена», «Солнце, море, два ствола», «Мама будет против». Особое место, по словам представителей телеканала, в сетке занимают развлекательные и приключенческие шоу: «Остров сокровищ. Знаки судьбы», «Суперниндзя», «Импровизаторы», «100 мест, где поесть», «Уральские пельмени» и многие другие знакомые зрителям тайтлы.

Максим Рыбаков, первый заместитель генерального директора «СТС Медиа»: Рады официально стать частью Ассоциации, с которой долгое время поддерживаем тесные профессиональные отношения. Новый статус позволит СТС активнее участвовать в важных индустриальных инициативах по развитию теле- и кинопроизводства, которые реализует АПКиТ.