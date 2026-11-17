Команда телеканала «Ключ» рассказала Sostav, как впервые приняла участие в «Пикнике Афиши» и VK Fest и превратила свои телепроекты в интерактивные фестивальные пространства с играми, диджитал-механиками и необычными активациями.

Пролог

Летом новые проекты «Ключа» были еще в производстве: до премьер оставалось несколько месяцев, полноценных выпусков не было, а из промоматериалов — только логотипы и первые визуалы.

Вместо того чтобы ждать осени, команда решила выйти в офлайн и заранее познакомить аудиторию с будущими шоу. Для этого были выбраны сразу два крупнейших городских фестиваля «Пикник Афиши» и VK Fest. До этого «Ключ» ни в чем подобном не участвовал.

Задача

Для «Ключа» это была прежде всего имиджевая история: выйти к новой аудитории на ее территории и познакомить с каналом не через обычное промо, а через живое взаимодействие с проектами.

При этом важно было решить сразу несколько задач:

представить будущие премьеры ещё до выхода в эфир, когда готового видеоконтента практически не было;

придумать механики, которые будут работать как самостоятельное развлечение и одновременно передавать характер шоу;

перевести часть офлайн-аудитории в диджитал и продлить контакт с проектом до премьеры.

Анна Ассовская, директор по маркетингу телеканала «Ключ»: Лето — непростой период для телевидения. Конкурентом становится буквально «все хорошее»: солнечная погода, отпуска, дачи и фестивали. При этом впереди осенний телесезон, и важно не только сохранить контакт с лояльной аудиторией, но и привлечь новых зрителей к премьерам. Летние фестивали стали для нас эффективной альтернативой классической медийной рекламе и стандартным активациям в соцсетях. Участие в «Пикнике Афиши» и VK Fest позволило нам выйти за пределы своей аудитории, познакомить людей с нашими проектами, а благодаря креативным форматам — дать им возможность почувствовать себя героями этих шоу. Это был сложный и ресурсоемкий опыт, но он принес измеримые результаты. За счет поддержки в соцсетях фестивальные активации получили пролонгированный эффект, и по отдаче такой формат вполне конкурирует со стандартными инструментами продвижения.

Акт I. «Пикник Афиши»

Первой площадкой стал «Пикник Афиши». Здесь «Ключ» представлял новое тревел-шоу «Своя в Индии», в котором стендап-комик Ольга Гульчак путешествует по стране и пытается максимально погрузиться в местную жизнь.

Концепцией «Пикника» в этом году стал луна-парк, и индийский шатер «Ключа» отлично в него вписался. Ключевой активацией стала AI-фотобудка, в которой люди могли примерить на себя один из шести образов из шоу и забрать с собой фото на память. В другой части зоны работал мастер мехенди, а одну из стен шатра превратили в большую мандалу для совместного раскрашивания с расписной головой слона в центре.

Когда диджитал встретился с реальностью

Первые несколько часов все работало без нареканий, но с ростом потока людей лег интернет, а вместе с ним и наша будка. Пришлось быстро перестраиваться и переходить на обычные фотографии — благо эффектных декораций хватало: расписной слон и большая мандала отлично сработали как фотозона.

Так мы получили первый инсайт: основная механика должна работать даже без интернета. Все, что зависит от связи и телефона, лучше оставлять дополнительной историей.

Антракт. Пересобрать, а не повторить

Между «Пикником» и VK Fest было меньше месяца. Повторять первую зону один в один не стали: выводы были сделаны, диджитал-активации оставили для конкурса в соцсетях, а на самой площадке сделали фокус на офлайн-механиках и живом взаимодействии с гостями.

Акт II. VK Fest

На VK Fest «Ключ» вышел уже с большой объединенной зоной под концепцией «Мир ближе, чем кажется», где были представлены два новых проекта — путешествие-эксперимент «Своя в Индии» и гастродетектив «Тайны забытых рецептов».

Для «Своей в Индии» сохранили то, что хорошо сработало на Пикнике: мехенди и мандалу для совместного раскрашивания, а концепцию AI-фотобудки перенесли во «ВКонтакте». Через VK-бот гости могли примерить один из индийских образов шоу и принять участие в фотомарафоне #СвоиВИндии.

Как гастродетектив превратился в гастрогольф

Для «Тайн забытых рецептов» придумали отдельный игровой формат. В шоу ведущие путешествуют по России, находят старинные блюда и возвращают их к жизни — этот принцип решили буквально перенести на фестивальную площадку.

Евдокия Березюк, арт-директор Maincore: Нам хотелось не просто оформить зону в стилистике шоу, а продолжить идею гастрогольфа в каждой детали. Место лунок заняли тарелки, в оформлении появились продукты, кухонная утварь, ведь игра все-таки про еду. А над зоной появилась большая лупа: в шоу ведущие ведут настоящее гастрономическое расследование, и нам хотелось, чтобы гости чувствовали себя частью этого расследования.

Чтобы победить, нужно было не просто попасть в цель, а собрать забытый рецепт, закатив нужные ингредиенты в нужные тарелки. У каждого поля был QR-код, ведущий на лендинг с историей блюда и его рецептом.

Так гастрогольф одновременно работал как фестивальный аттракцион и за несколько минут знакомил гостей с самой идеей шоу.

В один из дней турнир по гастрогольфу провел ведущий проекта, шеф Денис Богославский.

Что происходило уже без сценария

На площадке довольно быстро стало понятно, что у гастрогольфа нет одной очевидной возрастной аудитории.

В него одинаково активно включались подростки, взрослые и старшее поколение. Причем гости постарше оказались одними из самых азартных игроков. Разница проявлялась скорее в том, какие подарки хотелось выиграть: молодежь чаще надеялась получить мерч, а старшее поколение — буклеты со старинными рецептами.

Еще один показатель вовлечения команда заметила вечером. После 20:00 организаторы просили участников постепенно сворачивать активности, но в зоне «Ключа» люди продолжали играть до закрытия.

Результаты

За два фестиваля «Ключ» потенциально получил доступ к аудитории более 115 тысяч человек — около 30 тысяч посетителей «Пикника» и 85 тысяч гостей VK Fest.

Собственные измеримые результаты:

1000+ участников активностей получили подарки;

1000+ новых подписчиков пришли в соцсети «Ключа»;

850 AI-генераций сделали участники фотомарафона #СвоиВИндии за период фестивальной кампании.

Юлия Боголюбова, PR-менеджер «Телеканала Ключ»: Мы шли на фестивали не только ради продвижения двух конкретных премьер. Для нас было важно повысить узнаваемость самого телеканала, сделать бренд Ключа заметнее за пределами привычного телевизионного пространства. Участие в «Пикнике Афиши» и VK Fest дало нам возможность оказаться в одном информационном поле с крупными брендами, стать частью главных городских событий лета и получить дополнительные поводы для коммуникации со СМИ и аудиторией.

Эпилог

Для «Ключа» участие в фестивалях стало не только способом привлечь новую аудиторию, но и заявить о себе, как о серьезном бренде, который производит качественный контент и дарит положительные эмоции. Офлайн-активации дали каналу новых подписчиков в соцсетях и привлекли к эфиру ту аудиторию, которая чаще смотрит контент на стримингах и цифровых платформах, чем по телевизору, и помогли создать эмоциональный контакт с брендом: гости играли, фотографировались, участвовали в активностях и одновременно знакомились с проектами «Ключа».

При этом взаимодействие не заканчивалось на площадке — фотомарафон #СвоиВИндии во «ВКонтакте» продолжался до премьеры шоу и поддерживал интерес к проекту уже в диджитал.