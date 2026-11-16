Компания GRASS производитель бытовой химии и группа RWB в рамках совместного проекта по сохранению и восстановлению популяции зубров в России организовали третью перевозку краснокнижных животных. На этот раз 10 молодых зубров — 4 самки и 6 самцов — доставлены из Приокско-Террасного заповедника в Рязанскую область, где станут основой первой в регионе вольной популяции этих млекопитающих.

GRASS и RWB полностью реализовали все этапы перевозки животных, включая обеспечение специализированным транспортом. Также для отслеживания адаптации животных к дикой природе были закуплены два GPS-ошейника: во время карантина в вольере они будут надеты на самку и самца. Поскольку зубры — стадные животные, даже двух устройств достаточно, чтобы отслеживать передвижение всего стада и контролировать процесс формирования новой группировки. Кроме того, представители компаний лично приняли участие в мероприятии по выпуску зубров в дикую природу.

Центральный зубровый питомник — крупнейший зубровый питомник в России — стал отправной точкой и для предыдущей совместной перевозки: в 2025 году 10 особей были успешно перевезены в национальный парк «Смоленское Поозерье». А в 2026 году еще 6 зубров доставили из «Беловежской пущи» (Республика Беларусь) в Республику Башкортостан. Таким образом, благодаря совместным усилиям RWB и GRASS уже 26 зубров перевезены и выпущены в дикую природу России.

Для Рязанской области это первый подобный опыт. По расчетам ученых, в дальнейшем новая группировка зубров сможет естественным путем соединиться с вольной популяцией Владимирской области, что укрепит общий генофонд и устойчивость вида в центральной части России.

Михаил Грачев, основатель компании GRASS: Возвращение зубра в дикую природу — это не просто экологический проект, а восстановление исторической справедливости. Для GRASS сохранение природного наследия является неотъемлемой частью миссии. Мы смотрим на бизнес как на инструмент позитивных перемен: наша задача — не только создавать востребованные продукты, но и беречь то, что делает нашу страну уникальной, ради тех, кто придет после нас. Наш прочный союз с RWB доказывает, что совместные усилия дают реальный результат — мы возвращаем в природу то, что было утрачено. Каждый выпущенный зубр — это кирпичик в фундаменте здоровой экосистемы и наш вклад в общее наследие.

Надежда Воронцова, заместитель генерального директора RWB по вопросам устойчивого развития: Перевозка, организованная совместно с GRASS, — это не просто еще одна экологическая инициатива. Это продолжение нашей системной работы по формированию вольных популяций зубров, которая происходит в ряде регионов страны. Для RWB это вклад в живое наследие России: используя наши ключевые компетенции, мы хотим вернуть жизнь этого вида туда, где она почти исчезла, чтобы восстановить биоразнообразие и сохранить его для будущих поколений.

Светлана Родионова, директор ФГБУ «Приокско-Террасный государственный заповедник»: Ежегодно в Центральном зубровом питомнике Приокско-Террасного заповедника появляется от 10 до 15 зубрят. Через год большинство из них расселяются в естественную природу особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России. В настоящее время в мире обитает 12 692 зубра, и в этом огромную роль играет наша страна, являющаяся лидером по количеству зубров. Такой успех достигнут благодаря объединению сил ООПТ и бизнеса. Примером такого сотрудничества является партнерство ФГБУ «Приокско-Террасный государственный заповедник» с компаниями RWB и GRASS, которые уже не первый год помогают нам в перевозке зубров, внося неоценимый вклад в сохранение популяции этих животных.

Зубры (Bison bonasus), ранее почти исчезнувшие с территории России, играют важную роль в поддержании баланса экосистем. Их возвращение в дикую природу помогает поддерживать разнообразие флоры и фауны, предотвращая избыточное разрастание определенных видов растений и способствуя созданию более здоровых природных ландшафтов, отмечают специалисты.

Подробнее о совместном проекте GRASS и RWB можно узнать на сайте. В рамках проекта также действует акция: покупатели могут приобрести специальные наборы из трех средств бытовой химии от GRASS на платформе Wildberries (входит в Группу RWB), и часть вырученных с их продажи средств будет направлена на поддержку восстановления популяции зубров в России.