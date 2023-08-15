Telegram снизил порог для входа новых рекламодателей до €1,5 тысяч

Telegram снизил порог входа в Telegram Ads до €1,5 тыс., сообщили Sostav в Креативная студия SMIT и агентстве по продвижению 360° в Telegram. Когда рекламный кабинет мессенджера начинал работу, для запуска требовался минимальный авансовый платеж в размере €2 млн.

Стоимость за второе пополнение теперь составляет от €150. По словам основателя SMIT Станислава Ягупова, рекламный инструмент стал доступнее для тестирования рядом вертикалей.

Однако такие изменения могут вызвать ряд негативных последствий, считает Ягупов. Увеличение числа рекламодателей может привести к росту аукционов, а также увеличению времени модерации.

Станислав Ягупов, основатель креативной студии SMIT. и агентства по продвижению 360° в Telegram: С другой стороны, основные объемы продолжат обеспечивать игроки, чьи ежемесячные бюджеты находятся в диапазоне €10—100 тыс., что равноценно 6−70 новым рекламодателям по обновленному порогу. При таком раскладе для кратного роста аукционов потребуется действительно массовое тестирование инструмента «новичками», которое вряд ли предвидится в ближайшее время. Мы прогнозируем плавное увеличение числа рекламодателей в TG Ads, и рост аукционов не в «разы», а на 15%-20%. Ещё один возможный риск — увеличение времени модерации кампаний, как это было в августе 2022 года, когда в Telegram Ads случился единовременный приток рекламодателей. Но и здесь есть неочевидные предпосылки для развития платформы. На прошлой неделе мы фиксировали технические неполадки, связанные с остановкой всех действующих кампаний и отправкой их в статус In Review, даже тех, что не работали последние месяцы и были просто в статусе Stopped.

По словам экспертов, многие кампании стали отклоняться за доли секунд, но затем сами причины отклонений были расширены и стали в несколько раз подробнее.

В SMIT считают, что это говорит о введении автоматизированной модерации (сейчас она ручная). По словам Ягупова, результаты мгновенных отклонений и временные технические трудности указывают на то, что автомодерация уже тестируется, что можно расценивать как почву для очередных нововведений, и, как следствие, притока новых рекламодателей.

В начале августа Telegram добавил новый функционал в Telegram Ads: теперь в рекламных объявлениях, созданных и продвигаемых через платформу мессенджера, можно дать ссылку на сайт компании или внешний лендинг. Использовать при это сокращённые ссылки пока нельзя. Внешние пока не открываются внутри Telegram, а выводят пользователя в браузер.