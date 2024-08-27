Telegram набирает популярность в мире на фоне задержания Дурова

После задержания основателя Telegram Павла Дурова мессенджер стал вторым по числу скачиваемых приложений социальных сетей в США в App Store. Количество загрузок в магазине приложений Apple по всему миру увеличилось на 4%. Об этом пишет TechCrunch.

Во Франции Telegram стал самым скачиваемым приложением социальных сетей в App Store и третьем по популярности приложением в целом. В США Telegram поднялся с 18 строчки в рейтинге популярности до восьмой.

В России после событий с задержанием Дурова предложили взять Telegram «под защиту». Так, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов отметил, что высокая значимость Telegram для россиян требует от властей принятия мер по его защите от внешнего воздействия, «тем более что Россия фактически его Родина». В ЛДПР назвали Telegram самым популярным и безопасным на данный момент мессенджером в стране.

Напомним, 24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже. Его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. 26 августа суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов.

В июле ежемесячная аудитории Telegram составляла 950 млн человек. В России, по данным Mediascope, 49% населения старше 12 лет используют Telegram ежедневно.