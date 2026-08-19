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19.08.2026 в 05:30

Telegram хочет зарегистрировать доменную зону .gram.

Соответствующая заявка уже подана

Telegram подал заявку на регистрацию доменной зоны .gram. Об этом сообщил в соцсетях основатель мессенджера Павел Дуров.

Если организация ICANN, отвечающая за координацию доменных имен и IP-адресов, одобрит заявку, пользователи Telegram смогут регистрировать собственные домены второго уровня в зоне .gram.

По словам Дурова, пользователи смогут создавать интерактивные сайты, размещенные непосредственно на платформе Telegram, используя для этого текстовый запрос.

В конце июля Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В отношении предпринимателя также возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. В ведомстве уточняли, что решение распространяется лично на Дурова и его российские счета и не означает присвоения такого статуса Telegram или другим его проектам.

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