Telegram хочет зарегистрировать доменную зону .gram.

Telegram подал заявку на регистрацию доменной зоны .gram. Об этом сообщил в соцсетях основатель мессенджера Павел Дуров.

Если организация ICANN, отвечающая за координацию доменных имен и IP-адресов, одобрит заявку, пользователи Telegram смогут регистрировать собственные домены второго уровня в зоне .gram.

По словам Дурова, пользователи смогут создавать интерактивные сайты, размещенные непосредственно на платформе Telegram, используя для этого текстовый запрос.

В конце июля Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В отношении предпринимателя также возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. В ведомстве уточняли, что решение распространяется лично на Дурова и его российские счета и не означает присвоения такого статуса Telegram или другим его проектам.