Telegram-каналы заработали 2,2 млрд рублей через рекламную сеть «Яндекса»

С момента запуска монетизации в июле 2023 года авторы Telegram-каналов заработали 2,2 млрд рублей через рекламную сеть «Яндекса» (РСЯ). Об этом на конференции TgConf рассказал Антон Попов, руководитель направления монетизации Telegram-каналов в компании.

Сегодня в программе участвуют более 12 тысяч каналов, а рекламодателями стали свыше 20 тысяч компаний. Подключиться к монетизации могут как небольшие паблики от 1,5 тысяч подписчиков, так и крупные каналы с аудиторией до 1,8 млн человек.

По словам Елены Черкашиной, директора отдела автоматизированных продаж Shkulev Media Holding, монетизация через РСЯ уже стала вторым по значимости источником дохода для многих каналов.

Елена Черкашина, директор отдела автоматизированных продаж Shkulev Media Holding: Эта выручка позволяет нам инвестировать в развитие и устойчиво чувствовать себя в городах, где реклама в Telegram не так популярна у рекламодателей и где наши каналы еще не вышли на лидерские позиции

Андрей Тучков, основатель Tuchkov Group: Монетизация с «Яндексом» приносит нам около 35% рекламного дохода от каналов. С помощью РСЯ каналы могут получать доход, не тратя время на поиск рекламодателей и общение с ними.

Он также подчеркнул, что преимущество этого инструмента — автоматизированность.

Для небольших каналов доход от рекламы может стать основным источником заработка, а для крупных — дополнительным инструментом монетизации.

Ранее стало известно, что «Яндекс» расширил возможности монетизации — более 1 млн блогеров на VK, Rutube, Telegram и YouTube смогут зарабатывать на рекламе. Авторы с аудиторией от 1 тысячи подписчиков получат доступ к 2,5 млн товаров из базы «Директа».