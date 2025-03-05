«Яндекс» откроет доступ к монетизации контента более чем 1 млн блогеров

«Яндекс» запускает программу монетизации для блогеров, имеющих каналы с аудиторией от 1 тыс. подписчиков на VK, Rutube, Telegram и YouTube. Авторам откроют доступ к 2,5 млн товаров рекламодателей из базы «Директа». Об этом Sostav сообщили в компании.

Инфлюенсеры сами смогут выбрать, о каких товарах и брендах, подходящих по тематике канала, будут рассказывать. При этом вознаграждение за посты не ограничено и начисляется за целевые действия, которые принесла реклама на площадке.

Для участия в программе нужно зарегистрироваться в рекламной сети «Яндекса» для блогеров. Инфлюенсеры могут это сделать напрямую в системе, без ожидания модерации, а также воспользоваться встроенными инструментами для создания рекламных постов.

Дмитрий Сахтеров, руководитель направления по развитию ecom-продуктов для B2B «Яндекса»: Первые тесты нашей рекламной сети для блогеров помогли убедиться: чтобы зарабатывать на контенте, не нужно набирать сотни тысяч подписчиков. Важно хорошо понимать аудиторию, ее интересы и создавать вовлекающий контент. Срок монетизации контента намеренно не ограничивается, если пост приносит конверсии — ведь он приносит заработок и инфлюенсерам, и брендам. Еще такая система поможет повысить эффективность рекламодателей, открывая им новые возможности продвижения среди более чем 50 млрд блогеров.

Таша Чуд, стилист, автор Telegram-канала «Стилист Таша | Promenade_style»: Самая успешная публикация у меня была для LIMÉ. Я сама люблю этот бренд и рада была показать пример стилизации новинок их коллекции к 14 февраля. Доход от публикации оказался на 80% выше фиксированной стоимости за рекламный пост в моем канале. Ценно, что блогер имеет возможность самостоятельно создавать рекламные креативы, зная, что предпочитают именно его подписчики.

Александр Пантюхов, автор Telegram-канала «Магия уютного дома»: Перед публикацией я изучаю отзывы о товаре и характеристики, чтобы рекомендовать своей аудитории только качественные товары. Кроме того, подобная тактика позволяет писать более нативные посты. Результаты достаточно хорошие: за первый месяц размещения информации о товарах в РСЯ доход составил половину всего, что я заработал на рекламе в своем блоге.

Авторам доступны текстовый генератор, официальные фото от магазинов и автоматическая маркировка креативов. Проверят контент модераторы сервиса, на это уйдет «несколько» минут, заверили в компании.

Первые тесты программы показали, что даже небольшие каналы могут приносить доход авторам. Например, пост в Telegram-канале на 5 тыс. подписчиков принес 17 тыс. руб. Для первых 1 тыс. участников предусмотрены дополнительные выплаты за успешные публикации.