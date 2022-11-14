YouTube и Telegram лидируют по бюджетам рекламных интеграций в 2022 году

Популярность Telegram у рекламодателей выросла более чем в два раза за первые 10 месяцев 2022 года по сравнению с 2021 годом. Средняя цена одной рекламной интеграции увеличилась примерно на 30%, стоимость одного контакта в зависимости от количества подписчиков варьируется от 0,1 до 5 руб. Такие данные приводят аналитики коммуникационного агентства Win2Win Communications (результаты исследования есть в распоряжении Sostav).

Эксперты Win2Win Communications также отмечают рост цен на рекламные интеграции в соцсети VK по сравнению с 2021 годом. Особенно вырос сегмент «VK Клипов», который забрал практически все рекламные бюджеты вертикального видео у TikTok: «На сегодняшний день, по сути, эта площадка является единственной альтернативой TikTok», — говорится в исследовании.

Среди конкурентов TikTok аналитики также выделяют YouTube Shorts, который в 2022 году многие топ-блогеры стали использовать как альтернативную площадку. «Если сравнивать стоимость одного контакта в «VK Клипах» и YouTube Shorts, то можно сказать, что у последних она ниже: благодаря алгоритмам YouTube и уже наработанной аудитории топ-блогерам в YouTube Shorts проще набрать миллионы просмотров, и стоимость контакта может начинаться от 0,1−0,2 руб., в то время как в «VK Клипах» стоимость одного контакта у топ-блогеров составляет 0,5−0,6 руб.», — указывают в Win2Win Communications.

Но всё же «VK Клипы» смогли «перетянуть» на себя основные рекламные бюджеты в своём сегменте благодаря большему функционалу, возможности добавления ссылок в комментарии, а также более высокой вероятности переходов в сообщества и значительному охвату VK в рунете в целом, считают эксперты агентства.

Как подчёркивают в Win2Win Communications, отключение рекламы в Google привело к увеличению заказов платных интеграций непосредственно у блогеров на YouTube. По данным агентства, цены за интеграцию на этой площадке выше, чем на других, однако охват больше, поэтому цена в пересчёте на один контакт получается ниже. В среднем стоимость контакта на видеохостинге на 25% меньше, чем на других ресурсах, при этом в видео обычно включается 3−4 рекламные вставки.

Стоимость интеграции в YouTube Shorts в среднем в 2,5 раза ниже интеграции в основное видео, стоимость контакта также ниже в среднем в 2−3 раза. «YouTube остаётся одной из главных площадок рунета как для пользователей, так и для рекламодателей и инфлюенсеров, ценность которых только возросла после отключения "Google Рекламы"», — подытожили в Win2Win Communications.

В лидерах падений по охватам аудитории — Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России), в среднем снижение составило на 30%-50% по сравнению с 2021 годом. Общее число рекламных интеграций на площадке ожидаемо снизилось. Тем не менее стоимость за контакт составляет в среднем 1−2 руб. у фотопоста и 1,5−2 руб. для сторис, стоимость интеграции если и снизилась, то незначительно, отмечается в исследовании.

В целом стоимость рекламной интеграции сильно зависит от владельца канала/сообщества, указывают в Win2Win Communications. Каналы, за которыми стоят инфлюенсеры, а также их личные профили стоят в разы дороже, чем просто тематические сообщества, которые публикуют контен: «Но даже в таком случае всё зависит от конкретного инфлюенсера — играют роль уровень известности, охваты и показатели вовлеченности, качество и лояльность аудитории, уникальность контента и другие факторы», — подчёркивают в агентстве.

Екатерина Пикерсгиль, генеральный директор Win2Win Communications: Несмотря на глобальные изменения в медиаландшафте, инфлюенсеры остаются одним из самых востребованных каналов коммуникации. Ожидаемо происходит переориентация на другие площадки. Безусловным бенефициаром стал Telegram. В следующем году перераспределение инфлюенсеров и рекламодателей между площадками продолжится, во многом картина будет зависеть от судьбы YouTube и того, появятся ли дальнейшие ограничения или, напротив, послабления относительно Instagram, в который после шока первых месяцев все-таки вернулась часть аудитории.

Агентство Win2Win Communications проанализировало собственную базу из более чем 1,5 тыс. профилей в Telegram, VK, Youtube и Instagram.

По данным аналитиков банка «Точка», рекламные бюджеты в Telegram (посевы и Telegram Ads) в марте-июне этого года увеличились на 591%, а бюджеты рекламы «ВКонтакте» — на 146% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (результаты исследования есть в распоряжении Sostav).

Эксперты «Точки» проанализировали платежи по картам и реквизитам, где в назначениях указывалась оплата рекламы. Они отмечают, что затраты на онлайн-рекламу в марте-июне 2022 года сократились на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.