Telegram Ads изменил минимальную ставку тысячи показов для стран СНГ

Telegram Ads обновил минимальные значения CPM для таргетинга на аудиторию стран СНГ. В российских кабинетах изменились ставки для таргетинга на каналы, боты и поиск. Об этом Sostav рассказали в Magnetto.pro.
Для Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Армении, Грузии, Азербайджана, Молдовы, Узбекистана и Киргизии минимальный CPM для основных категорий таргетинга теперь составляет €0,15, для политической тематики и инцидентов — €0,1.
В российских кабинетах минимальный CPM для таргетинга на каналы, боты и поиск снизился с €1 до €0,15. Для остальных категорий ставка составляет €0,7, для политической тематики и инцидентов — €0,35.
Минимальный CPM не является гарантированной стоимостью тысячи показов: фактическая цена зависит от условий аукциона и конкуренции за аудиторию.
Новые минимальные ставки применяются только при создании новых рекламных кампаний. В уже запущенных кампаниях условия автоматически не меняются.
Алексей Федин, исполнительный директор Magnetto.pro:
Снижение минимальных ставок делает рынки СНГ еще более интересными для тестирования. Здесь уже сформировалась активная Telegram-аудитория, при этом стоимость входа во многих странах остается существенно ниже, чем на более конкурентных рынках. Для бизнеса это возможность запускать небольшие тесты, сравнивать географии и постепенно масштабировать те направления, где реклама показывает лучший результат. Мы, как прямой селлер на территории СНГ, видим у региона большой потенциал и уже фиксируем рост интереса рекламодателей к этим рынкам.