Telegram Ads изменил минимальную ставку тысячи показов для стран СНГ

Telegram Ads обновил минимальные значения CPM для таргетинга на аудиторию стран СНГ. В российских кабинетах изменились ставки для таргетинга на каналы, боты и поиск. Об этом Sostav рассказали в Magnetto.pro.

Для Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Армении, Грузии, Азербайджана, Молдовы, Узбекистана и Киргизии минимальный CPM для основных категорий таргетинга теперь составляет €0,15, для политической тематики и инцидентов — €0,1.

В российских кабинетах минимальный CPM для таргетинга на каналы, боты и поиск снизился с €1 до €0,15. Для остальных категорий ставка составляет €0,7, для политической тематики и инцидентов — €0,35.

Минимальный CPM не является гарантированной стоимостью тысячи показов: фактическая цена зависит от условий аукциона и конкуренции за аудиторию.

Новые минимальные ставки применяются только при создании новых рекламных кампаний. В уже запущенных кампаниях условия автоматически не меняются.