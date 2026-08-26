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26.08.2026 в 18:00

Telegram Ads изменил минимальную ставку тысячи показов для стран СНГ

В российских кабинетах обновили ставки для таргетинга на каналы, боты и поиск

Telegram Ads обновил минимальные значения CPM для таргетинга на аудиторию стран СНГ. В российских кабинетах изменились ставки для таргетинга на каналы, боты и поиск. Об этом Sostav рассказали в Magnetto.pro.

Для Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Армении, Грузии, Азербайджана, Молдовы, Узбекистана и Киргизии минимальный CPM для основных категорий таргетинга теперь составляет €0,15, для политической тематики и инцидентов — €0,1.

В российских кабинетах минимальный CPM для таргетинга на каналы, боты и поиск снизился с €1 до €0,15. Для остальных категорий ставка составляет €0,7, для политической тематики и инцидентов — €0,35.

Минимальный CPM не является гарантированной стоимостью тысячи показов: фактическая цена зависит от условий аукциона и конкуренции за аудиторию.

Новые минимальные ставки применяются только при создании новых рекламных кампаний. В уже запущенных кампаниях условия автоматически не меняются.

Алексей Федин, исполнительный директор Magnetto.pro:

Снижение минимальных ставок делает рынки СНГ еще более интересными для тестирования. Здесь уже сформировалась активная Telegram-аудитория, при этом стоимость входа во многих странах остается существенно ниже, чем на более конкурентных рынках. Для бизнеса это возможность запускать небольшие тесты, сравнивать географии и постепенно масштабировать те направления, где реклама показывает лучший результат. Мы, как прямой селлер на территории СНГ, видим у региона большой потенциал и уже фиксируем рост интереса рекламодателей к этим рынкам.

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