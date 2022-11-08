88% фиксированных операторов готовы поднять тарифы в 2023 году

88% представителей телеком-отрасли (интернет-провайдеры, операторы связи кроме сотовых, дата-центры, ТВ-провайдеры и компании, оказывающие услуги видеонаблюдения) ожидают повышения цен на свои услуги. В конце прошлого года доля таких компаний была 78%, следует из результатов опроса TelecomDaily (имеются в распоряжении Sostav).

В 2020−2021 годах телеком-операторы поднимали тарифы на 12−15%. В конце 2022 года компании оказались под давлением из-за ухода международных вендоров (об этом заявили 59%) и подорожания телеком-оборудования (66%). В 2018 году роста тарифов ожидали 81% участников рынка, в 2019 — 84%, в 2020 — 86%, в 2021 — 78%, в 2022 — 88%.

В прошлом году по 32% респондентов были готовы поднять цены на 3−9% и на 10−15%, а сейчас за скачок на 10−15% высказались 41% компаний. Рост тарифов от 16% и выше прогнозируют 14% (их доля за год не изменилась). Доля уверенных, что тарифы не вырастут больше чем на 2%, за год снизилась до 12% (в конце 2021 — 20%).

Среди других выводов исследования:

Российский рынок телекоммуникаций не показал заметного роста по сравнению с 2021 годом. Если годом ранее сразу 81% респондентов констатировали рост годового объёма услуг, то по итогам 2022 их доля составила 66%.

О значительном росте объёмов оказываемых услуг (от 11% и более) сообщили 12% — против 31% в прошлом году. Рост объемов в пределах 10% зафиксировали 54% респондентов (в конце 2021 — 50%).

Сокращение объёма оказываемых услуг отметили 5% (против 3% годом ранее), еще 22% говорят об отсутствии положительной динамики (14% годом ранее).

О росте издержек сообщили 71% опрошенных (в конце 2021 — 57%, 2020-го — 60%). На значительном росте по итогам этого года настаивают 25% (год назад — 13%, два года назад — 26%) респондентов.

43% отмечают, что им удаётся поддерживать, но не развивать бизнес (таковых 30% по итогам 2021), а ещё 8% говорят об острой нехватке средств (6% годом ранее). Доля операторов, которым хватает средств и на развитие бизнеса, сократилась до 49% (59% годом ранее).

По мнению опрошенных, сильнее всего подорожает мобильная связь (в рамках FMC, IoT-продукта, видеонаблюдения и других подобных услуг) — за этот вариант проголосовали 60%, фиксированный доступ в интернет выбрали 57% опрошенных. Высокой динамики в ценообразовании на облачные сервисы и услуги ЦОДов ожидают 39%.

Среди самых востребованных в следующем году услуг и опций представители операторов назвали скидки, кэшбэк и бонусные программы — за них высказались 63%. Облачные сервисы набрали 60%, хотя в прошлом году не входили в первую тройку. Лидировавшие в конце 2021 онлайн-игры и игровые сервисы переместились на третье место — у них 45% голосов.