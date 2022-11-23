Tele2 начал предквалификационный отбор креативных агентств

Мобильный оператор Tele2 проводит предварительный квалификационный отбор агентств для формирования реестра участников, которые смогут принять участие в тендере по выбору поставщика на предоставление креативных услуг на два года. Процедура размещена на электронной площадке «Росэлторг».

Согласно описанию закупки, победитель конкурса должен будет оказывать «полный комплекс услуг по разработке и производству креативных кампаний».

Заявки для участия принимаются до 30 ноября 2022 года. Итоги квалификационного отбора будут подведены 16 декабря, следует из описания процедуры. Редакция Sostav направила в Tele2 вопросы по закупке.

По итогам третьего квартала 2022 года Tele2 отчитался о росте выручки неоператорских услуг у бизнес-клиентов на 38% год к году. В 2022 году бизнес-клиенты оператора мобильной связи активнее всего приобретают корпоративную АТС компании в сфере услуг (30%) и торговли (20%) и «SMS-таргет».