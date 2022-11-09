Выручка Tele2 от неоператорских услуг выросла на 38% в третьем квартале

Оператор мобильной связи Tele2 отчитался о росте выручки неоператорских услуг у бизнес-клиентов на 38% в третьем квартале 2022 года относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе оператора.

В 2022 году бизнес-клиенты Tele2 активнее всего приобретают корпоративную АТС компании в сфере услуг (30%) и торговли (20%) и «SMS-таргет».

В третьем квартале 2022 года выручка от услуги корпоративной АТС выросла на 24% по сравнению с предыдущим кварталом и в два раза относительно аналогичного периода прошлого года. Покупателями АТС становятся в основном компании из сферы производства и строительства.

Востребованность таргетированных SMS-рассылок также продолжает расти, отмечают в Tele2. В третьем квартале этого года показатель выручки от «SMS-таргета» увеличился на 39% относительно аналогичного периода 2021 года. Сегментированная SMS-рассылка популярна у гостиничного и ресторанного бизнеса, компаний IT и связи, а также предприятий культуры, подчеркнули в компании.

Ещё один драйвер роста выручки в корпоративном сегменте в 2022 году — услуги на основе больших данных. Большую часть спроса на аналитику формируют компании из таких сфер бизнеса, как финансы — 32%, IT и связь — 18%, реклама — 12%. По данным оператора, выручка от услуг на основе больших данных увеличилась на 36% год к году.

В апреле Tele2 поделился итогами работы направления больших данных за 2021 год. Эффект от реализации внешних и внутренних проектов по аналитике вырос год к году до 1,7 млрд руб. Доход от внешней монетизации оператора увеличился на 45%. Драйверами роста выручки стали продукты для финансовых организаций и предложения для рынка рекламы. Лидером по темпам роста выручки в 2021 году стало рекламное направление.