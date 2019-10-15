Татьяна Елисеева из АДВ стала директором по медиаданным в компании НСК

С 1 октября Татьяна Елисеева назначена директором по медиаданным в «Новой сервисной компании». Как сообщила пресс-служба компании, в новой должности она будет отвечать за исследовательский блок.

Для этого в НСК был создан новый отдел R&D. Он будет разрабатывать новые технологические решения для Национального Рекламного Альянса. По словам представителя пресс-службы, «о ключевых задачах и роли Татьяны будет объявлено дополнительно, после комплектации R&D структуры».

Татьяна Елисеева уже 25 лет работает в рекламной индустрии. Она занимала ведущие позиции в таких агентствах, как BBDO, Media Wise, Starcom (Publicis Media), Mediacom (GroupM). С 2017 по 2018 год являлась генеральным директором агентства UM (рекламная группа АДВ).

Ранее Национальный рекламный альянс представил новые продукты и сообщил о новых ценовых решениях.