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27.08.2026 в 13:40

«Т-Технологии» определили максимальный объем допэмиссии для консолидации «Точки»

Совет директоров холдинга рекомендовал разместить до 550 млн акций по закрытой подписке

Совет директоров «Т-Технологий» рекомендовал установить максимальный объем дополнительной эмиссии для консолидации 100% АО «Точка» в размере 550 млн акций. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Размещение планируется провести по закрытой подписке. В установленный объем включен предусмотренный законом резерв для реализации существующими акционерами преимущественного права приобретения акций.

При этом, по оценке совета директоров, фактическая потребность в новых акциях составит около половины максимального объема. Около трети (32%) от фактического выпуска потребуется для конвертации бумаг «Точки», которые уже находятся в экономической собственности «Т-Технологий» через «Каталитик Пипл». Эта доля составляет квазиказначейские акции группы, поэтому продавать их на рынке или использовать иным способом, который привел бы к дополнительному размытию долей акционеров, не планируется.

В холдинге также ожидают, что цена акций «Т-Технологий» при размещении будет выше текущей рыночной, что позволит не допустить дополнительного размытия.

Если акционеры одобрят предложенный объем допэмиссии, в конце сентября совет директоров планирует объявить оценку «Точки» и цену акций «Т-Технологий». Закрытие сделки по консолидации 100% акций «Точки» намечено на конец 2026 года.

Напомним, холдинг Владимира Потанина «Интеррос» в апреле выкупил у VK 25% акций АО «Точка» (владелец «Точка Банка»), чтобы передать этот пакет «Т-Технологиям» при допэмиссии по закрытой подписке. О намерении консолидировать 100% «Точки» в «Т-Технологиях» заявляли еще в начале февраля.

Точка Т-Технологии
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