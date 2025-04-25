«Т-Мобайл запускает» synthwave-вселенную: стиль, скорость и один клик до связи

«Т-Мобайл» совместно с ГК «Родная Речь» представил новый рекламный ролик, стилизованный под поп-культуру 80-х и 2000-х, с новым месседжем. Ролик, вдохновленный винтажными боевиками, играми нулевых и клипами в стиле Kavinsky, использует эстетику неона, ретро-футуризм и культовые автомобили, такие как Ford Mustang 1967 и Lamborghini Huracan Spyder, чтобы передать ощущение скорости, стиля и легкости перехода к оператору прямо через приложение «Т-Банка». Команда проекта рассказала Sostav, что кампания нацелена на аудиторию, ценящую визуальную культуру, и стремится превратить «Т-Мобайл» не просто в услугу связи, а в «личное пространство в ритме современной жизни».

Идея

Главный месседж: «Ты даже не заметил, как перешел в "Т-Мобайл", потому что "Т-Мобайл" уже в твоем смартфоне». Все это — на фоне визуальной и звуковой атмосферы, вдохновленной образцами поп-культуры 80-х и 2000-х.

В новом ролике «Т-Мобайл» представляется как портал в мир, где можно получить стиль, движение и скорость. Чтобы подчеркнуть ощущение легкости перехода, команда креаторов решила «приподнять занавес» — и впустить зрителя внутрь. Так появился ролик, в котором synthwave-семантика, эстетика неона, ретро-футуристический драйв и автолегенды врываются в повседневность.

Решение

Кампания построена на трех главных китах: визуальная эстетика, аудиоайдентика и эмоциональный драйв, поддержанный образами и отсылками к поп-культуре.

Ролик — это не просто рекламный клип, а своего рода оммаж культовым играм нулевых, винтажным боевикам и клипам в духе Kavinsky. Теплый ламповый вайб сочетается с прогрессивной айдентикой «Т-Мобайл» — и в этом контрасте возникает эмоциональный мост между прошлым и настоящим.

Музыка — синтез французской электроники и романтичного synthwave, мягкого, как вечер в Майами. Визуал — фиолетово-розовые закаты, отражения в лакированных капотах, неоновые вывески и плавные движения камеры.

Техника — культовые транспортные средства:

Ford Mustang 1967;

Lamborghini Huracan Spyder;

мотоцикл BMW R-Nine T от Zillers Garage.



Все это — про красоту движения, скорость и свободу. А в финале — главное: «Переходи в "Т-Мобайл" — в один клик. Прямо в приложении "Т-Банка"».

Результат

Ролик стал ярким запоминающимся манифестом новой телеком-эпохи для клиентов «Т-Банка».

Кампания позволила:

Выделить «Т-Мобайл» среди других операторов за счет стилистической смелости.

Привлечь внимание прогрессивной аудитории, ценящей визуальную культуру.

Объяснить выгоду и простоту перехода на новую связь с помощью метафоры путешествия.



Юрий Полонский, исполнительный креативный директор «Родной Речи»: Мы стремились сделать не просто ролик, а настоящее культурное событие. Мы знали, что современному зрителю нужно больше, чем «скидки и тарифы» — ему нужен опыт, атмосфера. Поэтому мы отправили его в настоящее неоновое путешествие — по ту сторону банального телеком-мира.

Анна Енютина, руководитель маркетинга «Т-Мобайла»: Ролик стал манифестом новой телеком-эпохи для клиентов «Т-Банка» — ярким, визуально смелым, с четким посланием: «Т-Мобайл» — это про легкость перехода, новую эстетику и свободу выбора. Через метафору путешествия мы показали, что связь может быть не просто услугой, а личным пространством в ритме современной жизни. Именно это выделяет «Т-Мобайл».

Состав творческой группы



«Т-Банк» (клиент)

Медиадиректор:Михаил Горбунцов.

Руководитель группы бренд-менеджеров: Ольга Бибикова.

Бренд-менеджер: Алена Иншакова.

Старший копирайтер: Илья Джапаридзе.

Старший продюсер: Алиса Шутова.

Руководитель маркетинга «Т-Мобайл»: Анна Енютина.

Руководитель проектов по маркетингу и рекламе: Валерия Леонова.

«Родная Речь» (агентство, подразделение ИNАЧЕ):

Исполнительный креативный директор: Юрий Полонский.

Арт-директор: Екатерина Журавель.

Руководитель творческой группы: Артем Мухин.

Аккаунт-менеджер: Александра Меньшова.