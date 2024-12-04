«Т-Банк» запустил антимошеннический сервис «Защита близких»

«Т-Банк» запустил бесплатный сервис «Защита близких», с помощью которого клиент банка может стать доверенным лицом другого клиента кредитной организации и проверять его операции (переводы на незнакомые реквизиты, взятие кредита, досрочное закрытие вкладов) для защиты от мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе «Т-Банка».

Сервис поможет защитить людей старшего возраста, более уязвимых перед методами социальной инженерии, и подростков, которые могут стать жертвой обмана с псевдоработой или подпасть под влияние мошенников и превратиться в дропов.

«Защита близких» работает следующим образом: доверенное лицо получает информацию об опредёленных операциях (переводах по реквизитам, по которым раньше подзащитный не переводил средства, кредитах или досрочном закрытии вкладов). Остальные операции доверенному лицу не видны. Он устанавливает лимиты на переводы, минимальная сумма — 10 тыс. руб. Все подозрительные переводы на сумму сверх лимита будут отправляться на подтверждение.

В случае подозрительного перевода «Т-Банк» предупредит доверенное лицо с помощью сообщения или пуш-уведомления. Операцию нужно подтвердить в течение 24 часов, или она будет отклонена.

Чтобы предотвратить отключение сервиса подзащитным под воздействием мошенников, после отправки заявки на отключение будет действовать период «охлаждения». Доверенное лицо некоторое время продолжит получать заявки на подтверждение переводов, а также ему поступит уведомление об отключении сервиса близким человеком.

Доверенное лицо может взять под защиту до пяти человек. У каждого может быть только один защитник. Обе стороны должны быть клиентами «Т-Банка».