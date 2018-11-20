«Связной | Евросеть» расширяет trade-in

Объединенная компания «Связной | Евросеть» запускает программу multitrade-in, позволяющую обменять сразу несколько старых гаджетов на один новый. За одно старое устройство получится выручить до 40% от стоимости нового, а максимальный размер скидки в multitrade-in может достигать 100%, сообщили в компании.

Сдать можно смартфоны Samsung, Apple, Huawei, Honor, Sony, LG и планшеты Samsung, Apple, Huawei. Их принимают без коробки, зарядного устройства или чека, в том числе поврежденные и неработающие. Взамен же предлагают любой смартфон, планшет, ноутбук или моноблок, доступный у ритейлера. Собранные устройства будут продаваться через партнеров на вторичном рынке, а могут быть отправлены и в магазины ближнего зарубежья.

По итогам третьего квартала 2018 года популярность trade-in у ритейлера выросла в 48 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Мы прогнозируем, что новый формат будет в три раза популярнее классического trade-in», — комментирует вице-президент по продажам объединенной компании «Связной | Евросеть» Давид Борзилов.



Другие ритейлеры также заинтересованы в развитии услуги. Так, по оценке SmartPrice, в 2017 году объем рынка подержанных смартфонов составил 20−25 млрд руб. в денежном и 6 млн единиц в штучном выражении. В 2018 году прогнозируется рост на 20%.

«Операторы и ритейлеры активно развивают trade-in и продажи восстановленных моделей, чтобы компенсировать буксующий рынок новых смартфонов. Помимо очевидного фактора более низкой цены появились расширенная гарантия и другие возможности, которые размывают границу между новым смартфоном и восстановленным», — рассказал «Коммерсанту» руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

Однако эксперты опасаются, что формат может стать каналом сбыта краденых телефонов: по этой схеме можно сдавать серые устройства и получить за них 100% стоимости. В России нет такого механизма, который позволяет быстро посмотреть, украдено устройство или нет, предостерегает руководитель Content Review Сергей Половников