Свидетельства о рождении и смерти станут электронными

Минздрав включит реестры медицинских документов о рождении и смерти в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). На необходимость более оперативного сбора таких данных повлияла пандемия коронавируса, сообщают «Ведомости».

Источником данных о рождении и о смерти будет являться Минздрав. Так, медицинские организации, фиксирующие такие факты, напрямую будут вносить данные в информационную систему в электронном виде. Уже из ЕГИСЗ информация будет поступать в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), а далее — в Росстат.

Сейчас в России используются только бумажные свидетельства, в случае смерти медицинские организации выдают документы родственникам умершего, а те вынуждены самостоятельно относить их в отделение загса. Там оператор набирает данные в систему ЕГР ЗАГС, в результате чего могут появляться ошибки из-за невнимательности и других факторов.

Напомним, уже в декабре этого года начнется выдача новых электронных паспортов. Их основное отличие от обычных заключается в формате изготовления, при этом они будут содержать отпечатки двух пальцев рук.