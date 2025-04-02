«Светофор» защитит деловую репутацию в суде

Сеть магазинов «Светофор» подала иск к Россельхознадзору. Он связан с заявлением ведомства, которое обвинило ретейлера в торговле некачественной продукцией и назвало площадкой для сбыта фальсификата, сообщает ТАСС.

Глава сети дискаунтеров в Центральном федеральном округе Елена Захаренко отметила, что в компании считают заявление, опубликованное на сайте Россельхознадзора, некорректным, предвзятым и нарушающим права торговой сети.

«Сама по себе формулировка "площадка для сбыта фальсификата" предполагает доказанное нарушение статьи Уголовного кодекса. Если регулятор находит реальные нарушения, он может и должен обязать нас исправить их», — заявила

Напомним, в середине марта Россельхознадзор заявил, что торговая сеть «Светофор» массово реализует фальсифицированную продукцию, а ее магазины можно назвать площадками для сбыта товаров, произведенных или хранящихся с грубыми нарушениями.

Роспотребнадзор сообщал, что в результате проверок сети «Светофор» было изъято более 5,7 тыс. партий небезопасной продукции, объемом более 300 тонн. Кроме того, была приостановлена деятельность 76 объектов торговли.

Специалисты «Центра развития перспективных технологий», оператора системы маркировки «Честный знак», выявили рекордные 34 млн нарушений в сети дискаунтеров «Светофор» за последние два года.