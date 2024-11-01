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01.11.2024 в 16:08

Красноярское УФАС завело дело против логистической компании «Светофора»

Компании грозит штраф

Красноярское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) начало расследование против логистической компании сети «Светофор» — ООО «Енисейлогистика». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Основанием для возбуждения дела стал договор, в котором ретейлер обязал поставщика — ООО «Релиш» — взять на себя расходы по утилизации непроданного товара.

Как поясняет служба, закон «О торговле» запрещает возмещать поставщиками расходы торговой сети, связанные с утилизацией нереализованной продукции.

«Взимание с поставщиков таких расходов может привести к увеличению отпускных цен на продукцию, сокращению инвестиций в развитие производства и росту кредитной нагрузки предприятий», — подчеркивают в УФАС.

Если ведомство установит вину «Енисейлогистики», то компании грозит штраф, его размер не приводится.

Для «Светофора» это уже четвертое дело, которое антимонопольные органы возбуждают в отношении его логистических центров. Ранее Краснодарское УФАС завело дело в отношении ООО «Парус», Якутское УФАС — против ООО «Якутия Ритейл», Амурское УФАС — против ООО «АмурРитейлГрупп». Все компании являются логистическими центрами торговой сети «Светофор».

Светофор Красноярское УФАС
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