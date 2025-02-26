Правительство России поддержало двукратное увеличение допустимой сверхурочной работы

Правительство России в целом поддержало предложение бизнеса об увеличении предельной продолжительности сверхурочной работы. В одном из вариантов инициативы — «скромном» — предлагается поднять лимит «сверхурочки» с 120 до 240 часов в год, но окончательное решение по вопросу предстоит согласовать с администрацией президента. Об этом в беседе с «Интерфаксом» сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Мера поможет бороться с проблемой кадрового дефицита.

Согласно действующему законодательству, продолжительность сверхурочной работы для каждого работника не может превышать четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Как отметил Шохин, благодаря снятию ряда ограничений на рынке труда уже удалось привлечь дополнительно 200 тыс. работников. Вопрос о смягчении норм Трудового кодекса обсуждался на стратегической сессии правительства и вызвал активную поддержку со стороны Минэкономразвития. Однако, по его словам, администрация президента пока осторожно относится к инициативе, опасаясь «чрезмерной эксплуатации трудящихся».

Предложенные изменения могут затронуть миллионы работающих россиян, поскольку, как подчеркивает глава РСПП, многие сотрудники готовы работать сверхурочно, но сталкиваются с законодательными ограничениями. На 26 февраля запланировано совещание у замруководителя администрации президента Максима Орешкина, где вопрос снятия ограничений на сверхурочные работы продолжат обсуждать.