Суд запретил информацию о верификации в Instagram*

Кунцевский районный суд Москвы запретил сведения, в которых описываются способы получения «синей галочки» в Instagram (*запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Такие данные содержатся в картотеке московских судов.

Истцом выступил межрайонный прокурор Москвы, который подал заявление о запрете ссылки. По ней содержался материал, в котором говорится о способах верификации аккаунтов в соцсети. Заявление поступило в суд 11 июня, а рассмотрено — 14 июля.

Заявитель выяснил, что для прохождения верификации аккаунтов, то есть получения той самой «синей галочки» в запрещенной соцсети, нужно подключить платную подписку Meta Verified. Судья пришел к выводу, что опубликованная информация «носит криминогенный характер и может способствовать финансированию экстремистской организации».

В итоге суд признал соответствующие сведения на сайте запрещенными к распространению.

Ранее Владимир Путин подписал закон о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. Штраф за умышленный поиск запрещенной информации, в том числе с использованием VPN, составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб.