Суд рассмотрит иск акционеров Yandex N.V. на 7 млрд рублей

Савеловский суд Москвы рассмотрит иск на 7 млрд руб., который подали больше 100 владельцев акций нидерландского холдинга Yandex N.V. Об этом пишет РИА Новости. Когда состоится заседание, остается неизвестным.

В июле 2024 года около 100 миноритариев Yandex N.V., не получивших акции российского «Яндекса» в рамках обмена, обратились в Арбитражный суд Москвы. Акционеры подали иск к компании «Солид менеджмент», которая является доверительным управляющим закрытого паевого инвестиционного фонда «Консорциум. Первый» (ЗПИФ выкупил российский «Яндекс» у Yandex N.V.). Истцы просят суд обязать обменять их акции Yandex N.V. на бумаги «Яндекса» или выкупить их по 4250 руб. за штуку.

Из Арбитражного суда иск был передан в Савеловский суд. Изначально заявление было подано в интересах примерно 90 лиц, позднее к нему присоединились еще 30−40 человек.

В мае прошлого года «Солид менеджмент» предложил миноритариям Yandex N.V. выкупить у них обыкновенные акции класса А по 1251,8 руб. за штуку или обменять их на ценные бумаги «Яндекса» в соотношении 1 к 1. В обмене могли участвовать только акционеры Yandex N.V., купившие бумаги на Московской и Санкт-Петербургской биржах, и те, кто успел зачислить акции на счета в российских депозитариях до 30 ноября 2023 года.