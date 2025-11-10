Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Pulse

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.11.2025 в 07:20

Суд признал запрещенным сайт с рекламой неодимовых магнитов

Его должны внести в реестр запрещенной информации

Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры и запретил распространение в России информации с сайтов, где рекламировались и предлагались неодимовые магниты для вмешательства в работу счетчиков коммунальных услуг. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные картотеки суда.

Проверку провела Дорогомиловская межрайонная прокуратура, выявившая интернет-страницы с материалами о способах незаконной остановки счетчиков воды и электричества, а также с рекламой соответствующих устройств.

Суд отметил, что доступ к этой информации был свободным и не требовал регистрации, что могло побудить пользователей к совершению правонарушений. Владельцев сайтов установить не удалось.

В решении уточняется, что вмешательство в работу приборов учета квалифицируется как административное нарушение, а при нанесении ущерба может рассматриваться как уголовное преступление.

На основании решения суд признал материалы запрещенными к распространению обязал Роскомнадзор внести соответствующие сайты в реестр запрещенной информации и обеспечить их блокировку.

Ранее Владимир Путин неформально одобрил идею запрета продажи вейпов в России, предложенную движением «Здоровое Отечество» в Самаре. Президент отметил, что важна не только сама мера, но и воспитательная работа среди молодежи.

Суд
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.