Суд признал запрещенным сайт с рекламой неодимовых магнитов

Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры и запретил распространение в России информации с сайтов, где рекламировались и предлагались неодимовые магниты для вмешательства в работу счетчиков коммунальных услуг. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные картотеки суда.

Проверку провела Дорогомиловская межрайонная прокуратура, выявившая интернет-страницы с материалами о способах незаконной остановки счетчиков воды и электричества, а также с рекламой соответствующих устройств.

Суд отметил, что доступ к этой информации был свободным и не требовал регистрации, что могло побудить пользователей к совершению правонарушений. Владельцев сайтов установить не удалось.

В решении уточняется, что вмешательство в работу приборов учета квалифицируется как административное нарушение, а при нанесении ущерба может рассматриваться как уголовное преступление.

На основании решения суд признал материалы запрещенными к распространению обязал Роскомнадзор внести соответствующие сайты в реестр запрещенной информации и обеспечить их блокировку.

Ранее Владимир Путин неформально одобрил идею запрета продажи вейпов в России, предложенную движением «Здоровое Отечество» в Самаре. Президент отметил, что важна не только сама мера, но и воспитательная работа среди молодежи.