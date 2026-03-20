Суд отменил взыскание с «Синергетика» по делу о товарном знаке «Я люблю свою семью»

Суд по интеллектуальным правам отменил решение апелляции и оставил в силе первоначальный отказ во взыскании 766 млн руб. с компании «Синергетик». Предпринимательница из Казани Карина Богуславская несколько лет требовала запретить производителю использовать товарный знак «Я люблю свою семью», изъять продукцию и взыскать компенсацию, сумма которой изначально составляла 10,7 млрд руб.

Разбирательство началось в начале 2024 года. Владелец товарного знака «Я люблю свою семью» заявила, что надпись «я люблю свою семью!» на упаковке продукции «Синергетик» нарушает ее права. Производитель настаивал, что использует слоган как элемент оформления этикеток.

Первая инстанция отказала в иске. Суд счел, что спорная фраза использовалась как элемент дизайна, а не как товарный знак. При этом оценивать нужно было всю упаковку целиком, а не отдельную надпись. Также суд указал на признаки злоупотребления правом со стороны истца — это стало дополнительным основанием для отказа.

Затем апелляционный суд частично удовлетворил требования предпринимателя и постановил взыскать с «Синергетика» более 766 млн руб. Использование надписи на упаковке признали незаконным, сочтя ее слишком похожей на зарегистрированный товарный знак. Компании запретили продавать, рекламировать и хранить продукцию с этим обозначением. За каждое нарушение предусматривалась неустойка в 250 тыс. руб.

Суд по интеллектуальным правам отменил постановление апелляции и подтвердил отказ в иске.

Согласно данным сервиса Rusprofile, ИП Карина Богуславская владеет более 400 товарными знаками. Среди них есть обозначения, которые используются группой компаний «Нэфис», в том числе BiMAX, AOS и Sorti.

Ранее Суд по интеллектуальным правам оставил без удовлетворения кассационную жалобу предпринимателя Азамата Ибатуллина, который требовал запретить компании «Вимм-Билль-Данн» использовать слово «Удачи» на упаковках молочных коктейлей «Чудо».