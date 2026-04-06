Суд отказал в аннулировании товарных знаков Nokia в России

Суд по интеллектуальным правам отказал Multigoods Production в удовлетворении иска о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков компании Nokia Corporation. Истец требовал аннулировать защиту 14 обозначений из-за их неиспользования на территории России в течение последних трех лет.

В обоснование своей заинтересованности истец указал на заключенные договоры о сотрудничестве с рядом российских ООО («Экомир», «Миллион товаров», «Пионер») и производство товаров под обозначением, сходным с Nokia. Истец также сообщил, что ранее получил отказ Роспатента в регистрации своего обозначения из-за противопоставления знаков Nokia Corporation.

Nokia возражала против заявленных требований, утверждая, что истец не является заинтересованным лицом, а его действия направлены на «захват широко известных брендов». Ответчик обратил внимание суда на то, что Multigoods в 2024 году подал более 20 аналогичных исков о прекращении охраны известных товарных знаков.

Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что заинтересованность истца является «абстрактной (мнимой)» и «злонамеренной», а действия направлены на паразитирование на деловой репутации всемирно известного бренда Nokia, что противоречит статье 10 Гражданского кодекса РФ (злоупотребление правом). Поскольку суд установил недобросовестность истца, доказательства использования знаков со стороны Nokia не исследовались.

​Это решение продолжает серию дел, где Multigoods пыталась лишить охраны товарных знаков Michelin и Hugo Boss.​ При этом Multigoods Production удалось прекратить правовую охрану по некоторым классам МКТУ брендов Amazon, Nokia и Victoria’s Secret в России.