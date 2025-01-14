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14.01.2025 в 15:30

Суд в Москве оштрафовал Google на 8 млрд рублей

Причина — уклонение от исполнения ранее назначенных административных наказаний

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Чертановский суд Москвы оштрафовал американскую корпорацию Google LLC более чем на 8 млрд руб. за неуплату ранее назначенных штрафов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщает ТАСС.

«Google LLC признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.25 КоАП РФ [уклонение от исполнения административного наказания], назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 8 008 684 193 руб. 68 коп.», — заявили в пресс-службе суда.

В декабре 2024-го в Роскомнадзоре отмечали, что общая сумма штрафов, наложенных российским судом на Google с 2021 года, превысила 34,5 млрд руб.

Google Суд Штраф
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