Суд начал банкротство владельца Desport

Арбитражный суд Москвы по заявлению кредитора начал процедуру банкротства в отношении АО «Октоблу» (головная структура сети спортивных магазинов Desport — бывшей Decathlon). Об этом пишет РИА Новости.

Суд ввел в отношении «Октоблу» начальную процедуру банкротства — наблюдение. Временным управляющим организации назначена Анна Прохоренко. Рассмотрение дела по существу состоится 10 февраля 2027 года.

Кредитор ООО «Орбитекс» уступил права требования к «Октоблу» Андрею Таскину. Суд признал обоснованным заявление Таскина о банкротстве компании и включил его требования в размере около 19 млн руб. в реестр требований кредиторов «Октоблу».

Должник не возражает против введения процедуры наблюдения, у него нет возможности единовременно выплатить задолженность. При этом компания продолжает работать.

Ранее компания «Нексус Евразия» подала в суд заявление о банкротстве «Октоблу». В феврале производство по делу было прекращено, т. к. должник полностью погасил обязательства перед этим кредитором.

Весной 2022 года французская сеть спортивных магазинов Decathlon приостановила работу в России, а летом того же года закрыла свои магазины в стране. В сентябре 2023 года российская АРМ купила бизнес Decathlon в РФ и стала развивать на его базе сеть спортивных магазинов Desport.