Суд арестовал активы издателя «Мира танков»

Таганский районный суд Москвы наложил арест на три юрлица группы компаний «Леста игры», которой принадлежат проекты «Мир танков» и «Мир кораблей». Об этом сообщает РБК.

Арест по требованию Генпрокуратуры наложен на ООО «Леста», «Леста геймс эдженси» и «Леста геймс Москва».

В компании рассказали, что находятся в курсе сложившейся ситуации и принимают меры для ее разрешения. Там подчеркнули, что сотрудники «Лесты» продолжают свою работу в штатном режиме, существующие договоренности сохраняются.

«Леста» сотрудничает с органами власти в полном объеме для скорейшего разрешения всех возникших вопросов. «Мы ничего не нарушили и нам нечего опасаться», — заверили в компании.

Напомним, компания Wargaming, разработчик игр World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships продала свой бизнес в России и Белоруссии новому владельцу ООО «Леста» в 2022 году. В 2023 году Wargaming объявил о запуске сбора средств для Украины среди своих пользователей.