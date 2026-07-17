Суд аннулировал товарный знак Zora в пользу Zara

Высокий суд Дели аннулировал регистрацию товарного знака Zora, который принадлежал индийскому продавцу текстиля, в споре с владельцем бренда Zara — испанской группой Inditex. Суд признал, что обозначения являются слишком похожими и могут вводить покупателей в заблуждение.

Решение суда стало результатом спора между Inditex и торговцем тканями из Дели, который зарегистрировал знак Zora для товаров текстильной категории. Компания Zara обратилась в суд, заявив, что новый бренд копирует ключевые элементы ее обозначения и может использовать известность международного бренда для продвижения другой продукции.

Высокий суд Дели отменил ранее выданное разрешение на регистрацию Zora и обязал реестр товарных знаков удалить обозначение из базы в течение двух месяцев.

Суд отметил, что Zara и Zora состоят из четырех букв и отличаются только одной гласной, что не позволяет рядовому потребителю легко различить бренды, особенно если он воспринимает название не напрямую, а по памяти.

Владелец Zora утверждал, что название было выбрано самостоятельно и связано с английским словом, означающим «рассвет». Также он ссылался на то, что его бизнес связан с продажей тканей, а Zara работает в сегменте одежды и розничной торговли.

Однако суд указал, что для защиты известного бренда не обязательно доказывать полное совпадение товаров или наличие формального статуса общеизвестного товарного знака. Достаточно подтвердить репутацию бренда и вероятность того, что потребители могут связать спорное обозначение с известной компанией.

Ранее французский суд обязал Shein выплатить Lacoste €110 тыс. компенсации и применил обеспечительные меры из-за товаров на платформе Shein, которые, по мнению Lacoste, нарушали права на ее знаменитый знак с крокодилом.