Sucden мог получить контроль над бизнесом производителя кофе Poetti

Компания «Милфудс», выпускающая кофе Poetti и Milagro, договорилась о стратегическом партнерстве с ООО СДС (структура французского производителя сахара Sucden в России). Условием соглашения могла стать передача в залог бизнеса в обмен на товарный кредит. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Соглашение «Милфудс» и СДС не носит эксклюзивный характер. Оно направлено на получение доступа к расширенному ассортименту зеленого кофе.

Частью сделки могла стать передача доли владельца бизнеса Викаса Сои в «Милфудс» в залог ООО «Агросервис», которое является подконтрольным структурам Sucden. Договор был заключен в июне. Это обеспечение по товарному кредиту.

В Sucden заявляют об отсутствии планов входить в уставный капитал «Милфудс». Одни источники издания говорят, что фактически речь идет о завуалированной покупке. Другие утверждают, что «Милфудс» прицельно искала покупателя на бизнес. Аналитики оценивают бизнес «Милфудс» в 2,5−3 млрд руб.