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11.04.2022 в 12:50

Телеканал «Суббота!» провёл презентацию нового шоу в Telegram

Участники активации посетили Telegram-премьеру проекта с Алексеем Жидковским

3 апреля на телеканале «Суббота!» запустилось новое кулинарное шоу «Жидковские штучки» — его ведущим стал блогер Алексей Жидковский. Премьера шоу состоялась в Telegram-канале «Та самая Суббота!». Диджитал-ивент посетили селебрити (блогеры Юлия Коваль, Антон Зайцев, Роман Каграманов и певица Люся Чеботина), журналисты и телезрители «Субботы!». Авторы проекта поделились с Sostav подробностями активации.

Перед командой стояло несколько задач: привлечь новых подписчиков в Telegram-канал «Субботы!», рассказать о новом шоу, а также привлечь пользователей к просмотру проектов телевизионного эфира. Гости записывали «кружки», в которых задавали вопросы ведущему шоу и комментировали происходящее.

Например, пользователи сыграли в «Стикершлак» — в рамках активации Алексей Жидсковский описывал ситуацию, которую участники комментировали с помощью подходящего стикера.

Дарья Конторова, маркетинг-директор «Субботы!»:

«Кружочки» — новый черный. Именно они и подтолкнули нас к идее презентации в телеграме. Всегда интересно совмещать что-то, что на первый взгляд совместить невозможно.

Презентация нового шоу в Telegram — как раз такой случай. Получилось великолепно и эффективно!

Богдан Рахманкулов, диджитал-директор «Субботы!»:

На какой еще презентации можно послушать вживую «Солнце Монако» Люси Чеботиной под аккомпанемент Максима Свободы? А сыграть с Жидковским в «Стикершлак», который собрал несколько тысяч вовлечений?

Круглые видео в Telegram — отличный и незаезженный для этого инструмент, и здорово, что мы сделали такой онлайн-ивент первыми среди телеканалов.

Как уточнили авторы промо, в день премьеры суммарный охват Telegram-канала «Субботы!» составил около 100 тыс. человек. Прирост подписчиков составил 173%, показатель вовлеченности — 137%. К постам было оставлено 1,5 тыс. комментариев, а специальный стикерпак телеканала использовали 4075 раз.

В марте 2022 года телеканалы «Пятница!» и «Суббота!» запустили специальный рекламный блок телесторис для самозанятых пользователей или индивидуальных предпринимателей, которые ранее продвигали свой бизнес в социальных сетях и сейчас потеряли доходы в связи с ограничениями.

Суббота
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