«Пятница!» и «Суббота!» запустят рекламу блогеров, потерявших заработок в соцсетях

Телеканалы «Пятница!» и «Суббота!» запускают специальный рекламный блок телесторис для самозанятых пользователей или индивидуальных предпринимателей, которые ранее продвигали свой бизнес в социальных сетях и сейчас потеряли доходы в связи с ограничениями. Об этом Sostav сообщили представители телеканалов.

Фотографы, репетиторы, художники, кондитеры, люди, которые варят мыло, лепят глиняную посуду, делают маникюр и оказывают другие услуги, смогут бесплатно рассказать о себе в формате телесторис.

Для этого нужно записать ролик хронометражем до 15 секунд и загрузить его в специальный раздел на сайте телеканала. Каждая сторис будет выходить в эфир со специальным QR-кодом — он будет вести на личные страницы предпринимателей. С помощью этого формата в эфире «Пятницы!» блогеры могут получить охват до 20 млн зрителей в месяц, отметили на телеканале.

Формат телесторис появился на «Пятнице!» в 2019 году. Сначала он использовался как маркетинговый инструмент для продвижения собственных проектов. В пандемию канал предложил его рекламодателям. Сейчас на такой формат приходится больше 7% от всего спонсорства на «Пятнице!».