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18+
28.10.2022 в 13:20

В Disney нарисовали бодипозитив

Студия представила первого плюс-сайз персонажа

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Студия Disney анонсировала в своём аккаунте в Twitter выпуск анимационного фильма о дисморфобии тела — героиней проекта Reflect стала балерина Бьянка, которая «борется со своим отражением, преодолевая сомнения и страхи». Плюс-сайз персонаж стал одним из этапов реализации стратегии компании по продвижению инклюзии среди детей.

Как отметили авторы, появление героини будет способствовать повышению самооценки у зрителей и развитию позитивному отношению к телу. Над созданием образа бодипозитивного персонажа работали мультипликаторы из «Энканто» и «Холодного сердца-2».

Источник: DisneyPlus

В соцсетях новую героиню студии встретили неоднозначно — например, пользователи вспомнили ранние проекты студии с персонажами «нестандартной комплекции», а также заметили иронию в том, что мультфильм Reflect выйдет на стриминговой платформе DisneyPlus. Кроме того, некоторые отметили, что Бьянка пропагандирует вредные привычки и любовь к фастфуду.

Ранее в Австрии тоже напомнили о бодипозитиве — главным героем туристической кампании стал живот, который решил поддержать своё ментальное и физическое состояние после расставания в Вене.

Disney Бодипозитив
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