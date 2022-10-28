В Disney нарисовали бодипозитив

Студия Disney анонсировала в своём аккаунте в Twitter выпуск анимационного фильма о дисморфобии тела — героиней проекта Reflect стала балерина Бьянка, которая «борется со своим отражением, преодолевая сомнения и страхи». Плюс-сайз персонаж стал одним из этапов реализации стратегии компании по продвижению инклюзии среди детей.

Как отметили авторы, появление героини будет способствовать повышению самооценки у зрителей и развитию позитивному отношению к телу. Над созданием образа бодипозитивного персонажа работали мультипликаторы из «Энканто» и «Холодного сердца-2».

В соцсетях новую героиню студии встретили неоднозначно — например, пользователи вспомнили ранние проекты студии с персонажами «нестандартной комплекции», а также заметили иронию в том, что мультфильм Reflect выйдет на стриминговой платформе DisneyPlus. Кроме того, некоторые отметили, что Бьянка пропагандирует вредные привычки и любовь к фастфуду.

Ранее в Австрии тоже напомнили о бодипозитиве — главным героем туристической кампании стал живот, который решил поддержать своё ментальное и физическое состояние после расставания в Вене.