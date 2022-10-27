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27.10.2022 в 19:00

Живот отправился в Вену

Комитет по туризму Австрии запустил новую имиджевую кампанию

Комитет по туризму Вены выпустил новый вирусный креатив — в ролике от агентства Jung von Matt и режиссёра Бьёрна Рюмана представлена cюрреалистическая история живота, который однажды покидает своего владельца для путешествия в столицу Австрии.

Он тяжело переживает расставание — настоящую теплоту и гостеприимство герой получает только в Вене. На него, терапевтический эффект на него оказывает классическое искусство.

Так, обнажённые тела картинной галереи напомнили, что он не один в этом мире, а национальная кухня поддерживает округлую форму персонажа. Не будем спойлерить финал короткометражки, досмотрите до конца эту трогательную историю.

Интересно, что в качестве саундтрека к ролику креаторы использовали классическую музыку венских композиторов — её исполнил Венский симфонический оркестр, а часть с ремиксом свела австрийский музыкальный продюсер Electric Indigo.

Ранее музеи Вены завели аккаунт на платформе OnlyFans, чтобы пользователи могли без цензуры увидеть «Сусанну» Рембрандта и обнажённую серию Амедео Модильяни.

Вена Комитет по туризму
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