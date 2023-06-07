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07.06.2023 в 11:32

«Студия Артемия Лебедева» создала ролик для стирального порошка «Оттаку»

По сюжету, кот помогает повару отстирать пятна на форме

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«Студия Артемия Лебедева» создала ролик для корейского бренда стиральных порошков «Оттаку». По сюжету, расстроенный повар-азиат приходит домой с пятнами на форме. Однако долго грустить не получается: домашний питомиц-кот в одно мгновение отстирывает одежду хозяина с помощью порошка «Оттаку». Ролик студия опубликовала в своем официальном Telegram-канале.

Студия Артемия Лебедева:

«Оттаку» — стиральный порошок, вдохновленный азиатской культурой: много специй, приправ и соусов просто обязывают иметь в арсенале мощное средство для выведения загрязнений. Так и тут.

Для него мы сделали милейший рекламный ролик, который наглядно показывает: не устоят даже пятна на поварском кителе после десятичасовой смены.

В последнее время российские и мировые бренды довольны часто снимают котов в рекламе в качестве главных героев. В начале марта «запрещенным приемом» воспользовался косметический бренд Vivienne Sabo. В креативе от Socialist сразу три кошки помогали своей хозяйке собраться на свидание.

Студия Артемия Лебедева «Оттаку»
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