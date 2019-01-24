Индустриальный дизайн: «Студия Артемия Лебедева» осовременила территорию одного из крупнейших заводов

Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК) принадлежит компании «Северсталь» и является одним из самых мощных в мире. Его площадь сравнима с небольшим городом, а работают на нем 25 000 человек. История (в картинках!) о том, как экономно преобразить огромную территорию и органично вписать новый дизайн внутри города.

Зачем?

Проблема у металлургического комбината была довольно классическая: предприятию уже больше 60 лет, а выглядит оно… На свои 60 и выглядит.

К солидному возрасту добавляется еще и профессиональная специфика — промышленное производство накладывает серьезный отпечаток на внешний вид территории, отсюда ржавые трубы, обшарпанные фасады, местами замусоренная территория и так далее.

Вместе с внутренней модернизацией комбината руководство решило провести редизайн всей территории. Эстетичное и выгодное решение предложила «Студия Артемия Лебедева».

Работа креативной команды

«Перекрасить все здания на территории комбината — это как покрасить все дома в пределах Садового. На это ушли бы миллиарды и годы» — признаются в «Студии».

Креаторами было принято решение сохранить самобытность индустриального пейзажа, а не прятать её. В основу оформления легла яркая крупноформатная графика. Большие цветовые пятна сразу бросаются в глаза запоминаются, устаревшие фасады уходят на второй план.

Каждое заводское сооружение подписано в соответствии с назначением — теперь территорию интересно рассматривать и изучать. Суровый металлургический комбинат становится живым и увлекательным.

Каждый сектор получил свой графический мотив, ассоциативно связанный с тем или иным производством. Например, в цехах агломерации из рудной пыли получают агломерат, из которого потом выплавляют чугун, — это производство помечается паттерном из округлых треугольников. А цеха сортопроката оформляются паттерном из небольших кругов, похожих на срезы арматуры.

Дизайнеры приняли решение не использовать сложные паттерны, чтобы не привлекать к проекту профессиональных художников. Выбранный орнамент завода было легко нанести с помощью трафарета и проекции.

Текст на зданиях выполняет также и навигационную функцию.

На стенах, которые выходят на основные пешеходные пути, размещается более сложная графика — например, портреты героев производства или другие мотивирующие изображения.

+ 100 по внутренней шкале восприятия

Вторая главная идея дизайнеров в оформлении — впечатление от пространства возникает именно у человека, поэтому важнее всего преобразовать те фасады и места, которые видят и где бывают люди.

Если сделать входную группу красивой, здание уже получит плюс сто баллов по внутренней шкале восприятия.

Студия Артемия Лебедева: Чтобы новое оформление внедрялось постепенно и красиво, все сооружения комбината поделены на три класса: у одних зданий сразу полностью реставрируется фасад, а другие только частично обновляются графикой. Совсем свежие стены будут соседствовать с потертыми от времени — получится круто.

Дружелюбная среда, а не хипстерские замашки

На заводе теперь хорошо обустроена пешеходная зона с лавочками и фонарями, установлена велопарковка с навесом. Организованы места отдыха, установлены тренажеры для производственной разминки. Появились красивые автобусные остановки с отапливаемыми зонами.

Территория перед заводоуправлением превращается в место отдыха и встреч: прокладывается сеть тропинок, расставляются скамейки, интересные объекты. Сохраняются все деревья, которые сажали ветераны завода — это красота и история.

Для выделения знаковых зон и создания особых ориентиров разработаны несколько запоминающихся арт-объектов.

Новое оформление полностью модернизировало комбинат, его территория также приобрела ухоженный современный облик. На фоне заводских построек новые элементы дизайна пространства выгодно выделяются и автоматически полностью меняют облик всех зданий для горожан — элементы нового стиля видны из города, с окрестных трасс и с реки.