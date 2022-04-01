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Дизайн сайта - Liqium

18+
01.04.2022 в 16:30

«Студия Артемия Лебедева» разработала дизайн сайта производителя сахара

В основе стиля платформы – идея «непрерывного движения» и отрисованные пиктограммы для навигации

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«Студия Артемия Лебедева» представила дизайн сайта агрохолдинга «Продимекс» — крупного российского производителя сахара и жома. Как отметили креаторы, на платформе «непрерывно кипит жизнь» — масштаб компании показан в роликах, которые снял заказчик. Реализация кейса составила 192 дня.

Видеообложки ключевых разделов поддерживают общую идею «непрерывного движения» в сочетании с ключевыми показателями производителя.

Источник: «Студия Артемия Лебедева»

Вся деятельность агрохолдинга отражена на детальной интерактивной схеме — при нажатии на значок проигрывания рядом с выбранным фрагментом схемы загружается полноэкранный ролик.

Семейства отрисованных пиктограмм помогают пользователям лучше ориентироваться на сайте, выполняя функции дополнительных иллюстраций.

На интерактивной карте представлена инфраструктура компании — элеваторы, заводы и посевные площади.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело против холдинга «Продимекс». Компанию заподозрили в «незаконной координации экономической деятельности торговых сетей», которая привела к росту розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса.

Студия Артемия Лебедева «Продимекс»
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