«Студия Артемия Лебедева» разработала дизайн сайта производителя сахара

«Студия Артемия Лебедева» представила дизайн сайта агрохолдинга «Продимекс» — крупного российского производителя сахара и жома. Как отметили креаторы, на платформе «непрерывно кипит жизнь» — масштаб компании показан в роликах, которые снял заказчик. Реализация кейса составила 192 дня.

Видеообложки ключевых разделов поддерживают общую идею «непрерывного движения» в сочетании с ключевыми показателями производителя.

Вся деятельность агрохолдинга отражена на детальной интерактивной схеме — при нажатии на значок проигрывания рядом с выбранным фрагментом схемы загружается полноэкранный ролик.

Семейства отрисованных пиктограмм помогают пользователям лучше ориентироваться на сайте, выполняя функции дополнительных иллюстраций.

На интерактивной карте представлена инфраструктура компании — элеваторы, заводы и посевные площади.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело против холдинга «Продимекс». Компанию заподозрили в «незаконной координации экономической деятельности торговых сетей», которая привела к росту розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса.