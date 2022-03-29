ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя сахара в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело против крупнейшего российского производителя сахара «Продимекс». Компанию заподозрили в «незаконной координации экономической деятельности торговых сетей», которая привела к росту розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса, сообщается на сайте регулятора.

Признаки нарушения антимонопольного законодательства были выявлены в ходе внеплановых антикартельных проверок в отношении крупнейших производителей сахара. На основе документов и другой информации, полученной в ходе этих проверок, ФАС выдвинула обвинения «Продимексу», говорится в сообщении.

В случае установления вины компании грозит штраф в соответствии КоАП РФ. В ФАС уточняют, что наказание будет назначено по признакам нарушения части 5 статьи 11 закона «О защите конкуренции».

Ранее воронежское УФАС завело на «Пятёрочку» и «Магнит» антимонопольное дело из-за цен на сахар. По данным регулятора, на складах торговых сетей было достаточно сахара, чтобы удовлетворить спрос в магазинах «Пятёрочки» и «Магнита» по области, но с 9 по 21 марта фиксировались отсутствие этого товара на полках и ажиотажный спрос на него. Ритейлеры объяснили сложившуюся ситуацию особенностями логистики.