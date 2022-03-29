Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+17
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.03.2022 в 12:20

ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя сахара в России

Компанию заподозрили в незаконных действиях, которые привели к росту цен на продукт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело против крупнейшего российского производителя сахара «Продимекс». Компанию заподозрили в «незаконной координации экономической деятельности торговых сетей», которая привела к росту розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса, сообщается на сайте регулятора.

Признаки нарушения антимонопольного законодательства были выявлены в ходе внеплановых антикартельных проверок в отношении крупнейших производителей сахара. На основе документов и другой информации, полученной в ходе этих проверок, ФАС выдвинула обвинения «Продимексу», говорится в сообщении.

В случае установления вины компании грозит штраф в соответствии КоАП РФ. В ФАС уточняют, что наказание будет назначено по признакам нарушения части 5 статьи 11 закона «О защите конкуренции».

Ранее воронежское УФАС завело на «Пятёрочку» и «Магнит» антимонопольное дело из-за цен на сахар. По данным регулятора, на складах торговых сетей было достаточно сахара, чтобы удовлетворить спрос в магазинах «Пятёрочки» и «Магнита» по области, но с 9 по 21 марта фиксировались отсутствие этого товара на полках и ажиотажный спрос на него. Ритейлеры объяснили сложившуюся ситуацию особенностями логистики.

ФАС Сахар «Продимекс»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.