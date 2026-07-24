Хип-хоп радиостанция STUDIO 21 объявила о перезапуске формата

Российская хип-хоп радиостанция STUDIO 21 (входит в состав холдинга «Европейская медиагруппа») объявила о новом этапе в истории формата. К работе над радиостанцией вернулись ее основатели — генеральный продюсер Виктор Худошин и креативный продюсер Василий Конад. Концепция проекта претерпела изменения. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Европейской медиагруппы».

20 июля в соцсетях STUDIO 21 было опубликовано сообщение: «Девять лет назад в нашей стране родился уникальный проект, который мы назвали STUDIO 21. Девять лет мы поднимали музыкальную культуру на новый уровень. И вы уже должны понимать, к чему мы ведем. В ближайшее время STUDIO 21 прекратит свое вещание. Спасибо вам за все!».

Изменился эфир: с 21 по 23 июля в FM-диапазоне круглосуточно звучал инструментальный трек с на тот момент не вышедшего альбома SALUKI — одного из трендсеттеров индустрии. Композицию до релиза на стриминговых сервисах можно было услышать только на STUDIO 21. На это время из эфира пропали ведущие и привычный плейлист.

Яркими моментами и эмоциями, связанными со STUDIO 21, в соцсетях делились слушатели, блогеры и артисты: SALUKI, MARKUL, Thomas Mraz, FEDUK, Mnogoznaal, Boulevard Depo, КУОК и другие. О грядущем прекращении вещания и бесконечном повторе трека в эфире писали СМИ. Редакция получила тысячи обращений с просьбой не закрывать радиостанцию. И команда STUDIO 21 не могла не прислушаться к аудитории.

Эксперты рассказали, какие перемены ждут слушателей и как обратная связь от аудитории помогла открыть новую страницу в истории радиостанции.

Виктор Худошин, генеральный продюсер STUDIO 21: STUDIO 21 — больше, чем радиостанция. С самого начала мы создавали мультимедийный проект, который был не просто источником качественного контента, а точкой, где индустрия встречалась с аудиторией, местом для смелых экспериментов и творческой реализации. Драйвером, который выведет хип-хоп в культурный мейнстрим страны. Вокруг STUDIO 21 сформировалось сплоченное комьюнити таких же как мы неравнодушных к современной музыкальной культуре. И мы рады вернуться к первоначальной концепции. Это особенный формат, требующий соответствующего отношения: динамично меняющийся и комплексный, под стать миру вокруг. Здесь не работают традиционные подходы и классические приемы, ведь мы имеем дело с пассионарной аудиторией, которая моментально отличит правду и искреннее мнение от маркетинговых ходов и медийных клише. Перед тем, как строить новое, мы решили вернуться к базовым установкам — слушателей встретит классическое оформление эфира, фирменный ироничный «тон оф войс» в соцсетях и плейлист, в котором грамотно сочетаются главные хиты момента, классика жанра и свежие треки артистов, чей звездный час еще впереди. Быть на острие инфополя, не следовать трендам, а формировать повестку, вовлекать, а не продавать — это STUDIO 21 делала девять лет назад, и это мы готовы сделать снова!

Василий Конад, креативный продюсер STUDIO 21: Мы знали, что проект любят. Но не представляли, насколько. Для кого-то радиостанция стала саундтреком молодости. Для кого-то — местом, где впервые услышали любимых артистов. Для кого-то — частью собственной жизни. И именно поэтому мы решились на этот шаг. Нам было важно не просто объявить о переменах. Мы решили поставить точку. Закончить одну историю, чтобы начать другую. Если этот эксперимент заставил кого-то переживать сильнее, чем мы рассчитывали, — простите. Мы правда не ожидали, что отклик будет настолько личным. Но теперь мы точно знаем главное. Слушатели скучали по той STUDIO 21. И мы тоже! В эфире звучала неизданная работа нашего друга Сени SALUKI — человека, который был рядом со STUDIO 21 с самого начала. 24 июля вышел его альбом EUPHORIA. И именно с него начинается новая глава STUDIO 21.

Андрей Цыбуков, директор по маркетингу «Европейской медиагруппы»: Главная идея STUDIO 21 — сделать радио естественной частью жизни нового поколения. Сегодня это один из немногих проектов в сегменте ATL, который последовательно и на одном языке работает с молодой аудиторией. Пока телевидение постепенно утратило сильные молодежные форматы, а традиционные медиа все реже становятся точкой входа для нового поколения, STUDIO 21 сохраняет эту роль в радиоиндустрии. Станция не просто вещает для молодежи — она формирует современную культуру потребления радио, объединяя вокруг себя музыку, комьюнити и актуальные смыслы. Именно это делает STUDIO 21 уникальным проектом и обеспечивает ему конкурентное преимущество на рынке.