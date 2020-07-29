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18+
29.07.2020 в 05:40

«СТС Медиа» выкупила «Карамба ТВ»

Телеканал стал единственным владельцем шоу «+100500»

Холдинг «СТС Медиа» выкупил 49% акций компании «Карамба ТВ» у фонда Typhoon Digital Олега Братишко. Сделку закроют «на днях», её сумма не уточняется, сообщает «Коммерсант».

Ранее предполагалось, что вся компания оценивается в 290 млн рублей. Студия «Карамба ТВ» выпускает популярное шоу «+100500» с обзорами смешных видеороликов из интернета, которое шло сначала на канале «Перец», а после его переформатирования — на «Че».

Пресс-служба «СТС Медиа»:

Мы довольны сделкой с «Карамбой ТВ», в рамках которой решили все поставленные задачи и интегрировали в свою структуру все лучшее, что было в приобретенном активе. Сейчас мы финализируем отношения с акционерами.

Сделка полностью консолидирует «Карамба ТВ»: в 2015 «СТС Медиа» купил 51% студии за 148 млн рублей, куда вошли интернет-порталы Carambatv.ru и 100500.tv. Актив продавали создатели студии: директор «Карамба ТВ» Михаил Орлов, режиссёр программы «+100500» Петр Сивак и ведущий Максим Голополосов. Им принадлежал пакет 49%. В 2017 основатели вышли из компании, продав оставшиеся доли Олегу Братишко. Причиной ухода из состава учредителей компании они назвали разногласия с «СТС Медиа».

Олег Братишко останется партнером «СТС Медиа» в другом проекте — компании «Амбердата», она занимается анализом пользовательских данных в интернете. Typhoon Digital управляет этой компанией и владеет в ней 50%.

СТС Медиа Покупка активов карамба ТВ
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