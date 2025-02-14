Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

for:what agency
СберМаркетинг
BARS

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
14.02.2025 в 20:50

«СТС Love» отметил свой 11 день рождения в формате быстрых свиданий

Получившиеся пары получили сладкие угощения, а также подарки от телеканала

1

14 февраля «СТС Love» отметил свое 11-летие и организовал тематическое мероприятие для всех романтиков и любителей знакомств. На территории ТЦ «Авиапарк» телеканал провел вечер быстрых свиданий, принять участие в котором мог каждый желающий. Подробностями пресс-служба канала поделилась с редакцией Sostav.

«СТС Love» отметил свой 11 день рождения в формате быстрых свиданий «СТС Love» отметил свой 11 день рождения в формате быстрых свиданий «СТС Love» отметил свой 11 день рождения в формате быстрых свиданий «СТС Love» отметил свой 11 день рождения в формате быстрых свиданий «СТС Love» отметил свой 11 день рождения в формате быстрых свиданий «СТС Love» отметил свой 11 день рождения в формате быстрых свиданий

Формат мероприятия позволил гостям весело провести время в непринужденной обстановке и познакомиться с интересными людьми в формате short & sweet: всего 5 минут на разговор, чтобы почувствовать, есть ли искра. Для легкости в общении участники получили карточки с вопросами, с помощью которых при желании можно лучше раскрыть собеседника. Кроме того, гости получили подарки от «СТС Love» и платформы Flowwow. Но если встретить того самого человека не удалось, все участники быстрых свиданий могли поучаствовать в кастинге нового сезона шоу «Сердца за любовь». Именно их анкеты будут в приоритете при отборе в проект, кастинг которого также стартовал 14 февраля.

Букеты из свежих цветов от Flowwow добавили в атмосферу романтики, а парам, которые в этот день нашли друг друга, раздали сладкие угощения. Кроме того, телеканал «СТС Love» подарил им брендированные зеркала, чехлы для чемоданов, а также носки и тапки.

Но на этом проявления любви не заканчиваются. В духе праздника «СТС Love» решил поделиться своей любовью и с телевизионными коллегами: отправил телеканалам шоколадные пиньяты, наполненные приятными сюрпризами и теплыми признаниями в своих чувствах, тем самым подарив немного тепла и счастья в самый романтический день года. Каждое послание включало в себя трогательный текст, гармонирующий с тематикой канала и его ключевыми проектами: «Россия 1, любим вас без границ!», «Пятница, вы наш любимый день недели!», «ТНТ4, любовь к вам — круглосуточный марафон!», «Ю, нам еще нет 16, но мы вас уже любим!», «Солнце, любим вас даже ночью!», «СТС, любим за то, что мы есть!».

Ксения Кононова, директор телеканала «СТС Love»:

День рождения «СТС Love» — это всегда праздник любви! Надеемся, что мы помогли создать новые пары, и быстрые свидания обернутся долгими отношениями!

СТС Love дейтинг
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
ТВ
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.