«СТС Love» отметил свой 11 день рождения в формате быстрых свиданий

14 февраля «СТС Love» отметил свое 11-летие и организовал тематическое мероприятие для всех романтиков и любителей знакомств. На территории ТЦ «Авиапарк» телеканал провел вечер быстрых свиданий, принять участие в котором мог каждый желающий. Подробностями пресс-служба канала поделилась с редакцией Sostav.

Формат мероприятия позволил гостям весело провести время в непринужденной обстановке и познакомиться с интересными людьми в формате short & sweet: всего 5 минут на разговор, чтобы почувствовать, есть ли искра. Для легкости в общении участники получили карточки с вопросами, с помощью которых при желании можно лучше раскрыть собеседника. Кроме того, гости получили подарки от «СТС Love» и платформы Flowwow. Но если встретить того самого человека не удалось, все участники быстрых свиданий могли поучаствовать в кастинге нового сезона шоу «Сердца за любовь». Именно их анкеты будут в приоритете при отборе в проект, кастинг которого также стартовал 14 февраля.

Букеты из свежих цветов от Flowwow добавили в атмосферу романтики, а парам, которые в этот день нашли друг друга, раздали сладкие угощения. Кроме того, телеканал «СТС Love» подарил им брендированные зеркала, чехлы для чемоданов, а также носки и тапки.

Но на этом проявления любви не заканчиваются. В духе праздника «СТС Love» решил поделиться своей любовью и с телевизионными коллегами: отправил телеканалам шоколадные пиньяты, наполненные приятными сюрпризами и теплыми признаниями в своих чувствах, тем самым подарив немного тепла и счастья в самый романтический день года. Каждое послание включало в себя трогательный текст, гармонирующий с тематикой канала и его ключевыми проектами: «Россия 1, любим вас без границ!», «Пятница, вы наш любимый день недели!», «ТНТ4, любовь к вам — круглосуточный марафон!», «Ю, нам еще нет 16, но мы вас уже любим!», «Солнце, любим вас даже ночью!», «СТС, любим за то, что мы есть!».