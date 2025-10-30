Структура девелопера «Самолет» консолидирует сервис по обустройству жилья Rerooms

До конца 2026 года группа «Плюс», входящая в периметр группы компаний «Самолет», намерена увеличить свою долю в платформе по обустройству жилья Rerooms с 75% до 100%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В рамках консолидации был назначен новый гендиректор Rerooms — сооснователя сервиса Дмитрия Борисова сменил Ефим Вайсберг, который возглавляет ООО «Самолет плюс гарантия» и ООО «Самолет плюс улучшения».

На платформе Rerooms пользователи могут заказывать услуги по ремонту и дизайну интерьера, покупать мебель и товары для обустройства дома. Rerooms сотрудничает с застройщиками по проектам отделки и меблировки квартир. Структуры «Самолета» являются совладельцами сервиса с 2021 года.

Одни эксперты оценивают 25% в Rerooms в 100 млн руб., другие — в 300−400 млн руб. Весь бизнес может стоить 1,1−1,4 млрд руб.