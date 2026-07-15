Stripe и Advent International хотят купить PayPal за $53 млрд

Платежная компания Stripe и инвестиционный фонд Advent International в июле сделали совместное предложение о покупке платежного сервиса PayPal за $53 млрд. Стороны готовы заплатить $60,5 за акцию компании. Об этом пишет Reuters.

Предложение подкреплено обязательствами банков по финансированию сделки на сумму около $50 млрд. Цена покупки предполагает премию примерно в 28% к стоимости акций PayPal на момент закрытия торгов во вторник.

Переговоры о сделке носят конфиденциальный характер. Инициатива о покупке PayPal была выдвинута в начале апреля. Stripe и Advent пока не получили ответа от платежного сервиса и намерены активизировать переговоры в ближайшие недели.

Если удастся договориться о сделке, Stripe и Advent планируют разделить доли в PayPal поровну, вместо того чтобы дробить компанию.

PayPal, основанная в конце 1990-х годов, была одним из пионеров в сфере цифровых платежей, однако впоследствии столкнулась с растущей конкуренцией: потребители стали активнее использовать альтернативные способы оплаты, а Apple Pay и Google Pay начали отвоевывать долю рынка.

В последние годы PayPal пыталась справиться с замедлением темпов роста и усилением конкуренции в секторе цифровых платежей, в результате чего утратила значительную часть своей рыночной стоимости. Капитализация компании в 2021 году составляла около $360 млрд, в 2026 году — $36 млрд. За последние 12 месяцев PayPal потеряла более 40% своей рыночной стоимости.