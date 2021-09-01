«Страховка от плохой оценки»: «СберСтрахование» запустила кампанию к 1 сентября

Если ребенок не успеет включиться в учебный процесс и получит плохую оценку с 1 по 12 сентября, ему поможет «СберСтрахование». Компания уже «застраховала» всех школьников от неудачи на старте и вручает промокод для просмотра мотивирующего или образовательного фильма в мультимедийном сервисе Okko. Как узнал Sostav, участники проекта решили настроить детей на нужную волну, уберечь их от разочарования из-за плохой оценки и поддержать интерес и мотивацию к дальнейшей учебе. Кампания докажет, что плохие оценки — это не провал, а способ научить ребенка правильно реагировать на неудачу, преодолевать трудности и исправлять собственные ошибки.

Как работает «страховка» от плохих оценок? Если в период с 1 по 12 сентября школьник получит плохую оценку — это «страховой случай». Родители ребенка могут зайти на страницу кампании и оставить свой e-mail в соответствующем поле. «СберСтрахование» «компенсирует» моральные потери ребенка и до 26 сентября направит промокод на просмотр детских фильмов, мультфильмов и образовательного контента в мультимедийном сервисе Okko.

Трогательные и поучительные истории и видеоматериалы, помогающие в учебном процессе, — все это и многое другое можно найти в сервисе Okko.

В «СберСтраховании» уверены, что правильный настрой, энергия и хорошее настроение помогут быстро и спокойно исправить плохие оценки.