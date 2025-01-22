Москвичам предложили протестировать сервис по защите от кибермошенников

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы запустил тестирование нового сервиса по борьбе с кибермошенничеством. Москвичи cмогут воспользоваться специальным Telegram-ботом «Стопфейк», который анализирует текстовые и аудиосообщения на признаки мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ДИТ.

Там уточнили, что бот проверяет текстовые сообщения и скриншоты переписок на признаки эмоционального давления, манипуляций, просьб о переводе денег или предоставлении личных данных, а также на наличие подозрительных ссылок.

При обработке аудиофайлов бот определяет вероятность мошенничества, опираясь на содержание присланного сообщения или пересказа беседы. Кроме того, сервис анализирует, использовалась ли синтезированная речь, помогая выявлять дипфейки.

По результатам анализа бот предоставляет процент вероятности мошенничества и указывает подозрительные сигналы, на которые стоит обратить внимание.

Для анализа текстов используются большие языковые модели (LLM), а для обработки изображений — инструменты оптического распознавания символов. Аудиофайлы проверяются в два этапа: выявление синтезированной речи и анализ текста с помощью LLM.

«За счет анализа и обработки полученных от пользователей обращений применяемая в боте нейросеть будет постоянно обучаться и дополняться новыми данными, что позволит повысить точность распознавания обмана и расширить сведения о мошеннических схемах», — подчеркнули в ДИТ.

Сервис доступен бесплатно до 27 февраля 2025 года. После завершения пилотного этапа функционал будет доработан с учетом отзывов пользователей. Полноценный запуск проекта запланирован на весну 2025 года.