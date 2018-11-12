«Столото» ищет рекламного партнёра за 100 млн рублей

Лотерейный бренд «Столото» проводит тендер на рекламного партнёра для планирования, размещения и анализа эффективности кампаний бренда в цифровых performance-каналах коммуникации. Максимальная сумма контракта составит 104,2 млн рублей за год.

Победитель тендера должен будет проводить кампании в контексте, отвечать за программируемые и аукционные закупки и так далее, а также разрабатывать креативные материалы, включая динамические. В маркетинговые задачи, войдут выполнение плана продаж по каналу, увеличение количества участников лотерей, частоты покупки билетов и иные задачи, связанные с привлечением и цифровыми продажами. Договор с подрядчиком рассчитан на год: с 21 января 2019 года до 21 января 2020 года.

«Столото» — распространитель государственных лотерей. В его торговой сети более 60 тысяч точек по всей России и единственный в стране лотерейный интернет-супермаркет. Организаторы всех лотерей — Министерство финансов и Министерство спорта.